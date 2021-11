Volterra premiata al concorso 'Wiki Loves Monuments Toscana 2020'

Volterra premiata al 'Wiki Loves Monuments' (WLM), il più grande concorso fotografico internazionale che ogni anno i volontari wikimediani organizzano in tutto il mondo. "Con grande piacere - dichiara Viola Luti, assessore al Turismo del Comune di Volterra - ho partecipato alla premiazione del prestigioso WLM, concorso al quale Volterra si è classificata al terzo posto grazie alla bellissima foto della sala del Consiglio di Palazzo dei Priori scattata da Sergio Spolti. Un importante riconoscimento che aumenta la visibilità della nostra città e che conferma l’attenzione e l’interesse per Volterra a livello nazionale. Il concorso, infatti, attraverso le fotografie di siti e monumenti valorizza e promuove le eccellenze dell’immenso patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico del territorio. Un ringraziamento particolare - conclude Luti - a Sergio Spolti per aver scelto di immortalare la sala di Palazzo dei Priori e all’amministrazione comunale di Montespertoli e all’organizzatore regionale Alessandro Marchetti per la perfetta organizzazione dell’evento".

Il 29 e 30 ottobre a Montespertoli si è tenuta la mostra delle vincitrici dell’edizione 2020, organizzata da Fabio Mochi e dal Circolo Fotografico Fermoimmagine di Montespertoli con il patrocinio del comune. Alla mostra presso il Centro Culturale 'Le Corti', è seguita il 30 ottobre la premiazione con le autorità dei Comuni giunti sul podio: il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, il sindaco di Montecatini Terme Luca Baroncini, il sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi, il vicesindaco di Massa Andrea Cella e l'assessore al Turismo del comune di Volterra Viola Luti. L’organizzatore regionale principale è Alessandro Marchetti, con la coordinatrice Susanna Giaccai.