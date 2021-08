42 anni di attività nel cuore di Pontedera: premiata l'Agenzia Immobiliare M.A.I.C.A

Professionalità, impegno e attenzione verso il cliente. C'è tutto questo nell'Agenzia Immobiliare M.A.I.C.A., storica agenzia nel cuore di Pontedera, in piazza Martiri della Libertà, che festeggia i 41 anni di attività. Un traguardo celebrato con una targa consegnata dal presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli e dal responsabile sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Alessio Giovarruscio al titolare Francesco Mattonai, come riconoscimento per il lavoro svolto con passione e dedizione dal 1980. Presente alla cerimonia il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi.

Inaugurata il 15 maggio 1980, l'Agenzia Immobiliare M.A.I.C.A (acronimo di Mattonai, Agenzia Immobiliare, Compravendite e Affitti) si è contraddistinta sul territorio per la capacità di offrire servizi professionali, qualificati e sempre aggiornati nel settore immobiliare. “Sono felicissimo di ricevere questo riconoscimento, dopo tanti anni di attività una gratificazione del genere fa enormemente piacere” dice emozionato il titolare e fondatore di M.A.I.C.A. Francesco Mattonai. “Da oltre 40 anni cerchiamo di stare vicini ai clienti nel migliore dei modi, offrendo un'ampia gamma di servizi che vanno dalla valutazione e intermediazione immobiliare alla mediazione creditizia, fino alla gestione immobiliare, e porteremo avanti il nostro lavoro con l'affidabilità, la correttezza e la professionalità che ci hanno contraddistinto finora”.

“Un'attività preziosa e importante per la nostra città - commenta il sindaco di Pontedera Matteo Franconi - parlare di un'agenzia immobiliare a Pontedera significa parlare al cuore di una città che negli anni è cresciuta e continua a crescere. Oggi ancora più di ieri è fondamentale avere professionalità e capacità da mettere a disposizione di chi non ha né i tempi né le conoscenze necessarie per occuparsi gli acquisti immobiliari”.

“Siamo orgogliosi di premiare una realtà storica, conosciuta e apprezzata nella nostra città e non solo - afferma il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli - l'agenzia immobiliare M.A.I.C.A. è un punto di riferimento nel settore immobiliare del territorio e per il tessuto commerciale pontederese, ed è una grande soddisfazione celebrare insieme questo traguardo”.