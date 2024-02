Premio al 95enne Angelo Squadrone dopo aver corso la Mezza Maratona di Pisa

Il Comune di Pisa ha deciso di premiare l'atleta Angelo Squadrone, nel giorno del suo 95° compleanno, a pochi mesi dalla sua partecipazione alla Mezza Maratona di Pisa, corsa con il tempo di 3h 37' 51". La cerimonia si è svolta stamani 21 febbraio in Sala delle Baleari alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti e dell’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa.

"E' un vero onore ospitare oggi in Comune e premiare per la sua carriera sportiva un cittadino pisano come Angelo Squadrone - ha dichiarato il Sindaco - che rappresenta un esempio di grande tenacia, coraggio e spirito sportivo che lo ha portato nella vita a vincere tanti premi a livello europeo e mondiale, a superare tanti traguardi e arrivare alla sua età in grado di correre la mezza maratona. La Maratona di Pisa, arrivata quest’anno alla venticinquesima edizione, rappresenta un evento legato indissolubilmente alla città. Credo si possa anche dire che Angelo Squadrone è di fatto il presidente onorario di questa manifestazione: quest’anno quando lo abbiamo visto all’arrivo siamo rimasti sorpresi dalla sua resistenza e forza d’animo. A dicembre sarò felice di correre insieme a lui la mezza maratona".

"Nel giorno del suo compleanno come amministrazione comunale ci tenevamo a celebrarlo - ha affermato l’assessore allo sport Frida Scarpa - è un personaggio importante per la nostra città e non credo ci sia esempio migliore di stile di vita sano e di ciò che può riuscire a fare lo sport. Sarà un onore anche per me correre insieme la mezza maratona".

A margine della cerimonia il vicepresidente del comitato organizzatore della Maratona di Pisa Sergio Costanzo ha voluto omaggiare Angelo Squadrone consegnandogli l’iscrizione alla 25^ edizione che si svolgerà il 15 dicembre 2024.

Di origini pugliesi ma pisano d'adozione, risiedendo in città dal 1954, è stato paracadutista e colonnello della Folgore. Ha partecipato a molte maratone e vinto tante gare nella propria categoria. Vanta oltre 130 maratone riconosciute dalla Fidal, ne ha corse anche un numero superiore, nel 2022 ha vinto a Grosseto i titoli europei master su strada, nel 2023 ad Acireale in 3 giorni ha conquistato gli 800, 1500 e 5000 metri nei campionati italiani ma ha conquistato successi importanti nel corso degli anni anche in Polonia, Finlandia, Spagna e Portogallo.