Premiate due storiche attività di Fauglia

Una, la Macelleria di Attilio Ughi, da oltre un secolo ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità. L'altra, il Bar il Giardino, porta avanti la tradizione di un locale a conduzione familiare nato nel 1966 e oggi alla quarta generazione. Confcommercio Provincia di Pisa premia due storiche attività di Fauglia per l'impegno e la dedizione dimostrati in oltre 50 anni di carriera con due targhe consegnate ai rispettivi titolari.

Visibilmente emozionato Attilio Ughi, classe 1948, dal 1964 sempre presente dietro al bancone dell'omonima macelleria in Corso Repubblica. “Sono davvero onorato e felice di aver ricevuto questo riconoscimento da Confcommercio - dichiara - sono nato a Fauglia e per 55 anni ho fatto il commerciante qui, in una macelleria che con me è arrivata alla terza generazione, nell'attività inaugurata da mio nonno Attilio e proseguita poi dal mio babbo Enzo. Oggi spero davvero che qualche giovane voglia aprire a Fauglia nuovi negozi o locali per dare nuova vita al paese”.

Una lunga tradizione anche quella del Bar Il Giardino di Fauglia. “Mia nonna Giancarla Mambrini ha aperto nel 1966 insieme a mio nonno Bruno Betrò - racconta la nipote Gisella Sciocchetto - poi sono subentrati i figli Francesco Betrò e Maria Franca Betrò e a seguire sono entrata io, affiancata dal marito Michele Papini fino a due anni fa, quando purtroppo un brutto male lo ha portato via. Oggi a mandare avanti l’attività sono io con l’aiuto di mia figlia Carla e la nostra dipendente Annalisa Calleja che ormai fa parte di questo team da svariati anni. Tanta è la soddisfazione per questo traguardo. Da sempre cerchiamo di essere un punto di riferimento per il paese e nel nostro locale al numero 140 di Corso Repubblica mettiamo a disposizione colazioni, spuntini per pranzo e aperitivi, insieme ad ampi spazi e occasioni di svago, come il bocciodromo e la sala giochi”.

“Una premiazione doppiamente importante - commenta il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - due riconoscimenti per celebrare la carriera di uno storico commerciante e uomo di Confcommercio sul territorio e per un locale che testimonia l'importanza del passaggio generazionale. Realtà di questo tipo costituiscono un modello da seguire e possono davvero rappresentare un esempio indicando la strada da seguire ai giovani che vogliono aprire un'attività”.

Esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto il sindaco di Fauglia Alberto Lenzi, che allo stesso tempo evidenzia “la difficoltà per le piccole realtà del territorio di sopravvivere e fronteggiare la concorrenza della grande distribuzione e la persistente difficoltà di reperimento di personale”.

“Ricordo fin da piccola la Macelleria di Attilio Ughi piena di gente, un presidio che ha svolto negli anni un servizio essenziale, mentre il Bar Il Giardino è davvero un bellissimo esempio di ricambio generazionale” i complimenti dell'assessore al Commercio Pietra Molfettini.

“Due attività molto importanti per fauglia che rappresentano e hanno rappresentato un servizio sociale per una comunità che sa stringersi intorno alle proprie aziende” le parole del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.