Premio Cambiamenti Cna Pisa: "Iscrizioni aperte per valorizzare le nuove imprese"

Ultimi 10 giorni per candidare le imprese nate dopo il primo gennaio 2019 al 'Premio Cambiamenti Cna'. L’edizione 2023 della manifestazione, ideata da Cna nazionale, è riservata alle imprese innovative nate dopo il 1° gennaio 2019 e prevede selezioni territoriali e regionali per sostenere e valorizzare il pensiero innovativo delle aziende italiane: questo settimo appuntamento è dedicato al fattore umano nello sviluppo delle nuove imprese, da cui il titolo 'Intelligenze naturali'.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre 2023 (sul sito dedicato) e la tappa provinciale pisana è in programma nella città della Torre Pendente per la seconda metà di ottobre. Un occasione di network, visibilità per le start-up e connessioni imprenditoriali senza dimenticare che le imprese pisane, durante le ultime edizioni, hanno vinto il primo premio nazionale a Roma o si sono classificate tra le prime tre dello stivale alla finale nazionale.

"Pisa ha sempre tenuto alto il nome della città portando le sue imprese migliori sui gradini più alti del podio nazionale - commenta il presidente territoriale Francesco Oppedisano - c'è tempo fino al 30 settembre per iscriversi al contest nazionale lanciato e promosso da Cna con l’intento di valorizzare le imprese e finanziare le risorse migliori del paese, le idee e i processi innovativi nonché le persone che li stimolano e li promuovono. Non dimentichiamo che al vincitore della finale nazionale andranno 20mila euro, 5mila al secondo e al terzo classificati ma sono previsti anche servizi, percorsi di accelerazione, possibilità di confronto, workshop formativi di approfondimento e incontri con investitori".