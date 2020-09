Covid, donne in prima linea nell'emergenza: premiate due professioniste dell'Aoup

Ci sono anche due dipendenti dell’Aoup, Maria Grazia Orsi, coordinatrice infermieristica della 'Bolla Covid', e Lucia Trillini, direttrice dell’Unità operativa Facility management dell’Aoup, fra le 206 donne premiate oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, a Palazzo Lombardia, in occasione della presentazione del IV Congresso nazionale della Fondazione, per l’impegno in prima linea nella gestione dell’epidemia di Sars-Cov2.

Entrambe, infatti, si sono distinte per una grande dedizione al lavoro nella fase più acuta della pandemia e sono state selezionate dalla Fondazione Onda, tra le professioniste segnalate dall’Azienda, in rappresentanza di tutte le operatrici, sanitarie e non, impegnate in prima linea nella gestione dell’emergenza. Tutte e due, per le loro rispettive competenze, hanno consentito l’allestimento in tempi rapidi di aree idonee ad accogliere in sicurezza un numero elevato di posti letto intensivi, reperendo attrezzature e materiale e adeguando l’impiantistica laddove necessario. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla loro conoscenza degli edifici, delle risorse tecnologiche e umane a disposizione. Altro punto di forza è rappresentato dalla loro capacità di aver saputo guidare con empatia, competenza e professionalità tutti i professionisti coinvolti nell’emergenza.

"Maria Grazia Orsi e di Lucia Trillini - dichiara il direttore generale dell’Aoup Silvia Briani - rappresentano simbolicamente tutto il preziosissimo esercito di risorse che ha lavorato incessantemente durante la pandemia. Risorse ed esperienza che ci serviranno anche ora che il numero dei contagi sta lentamente risalendo, visto che abbiamo approntato, con il lavoro di squadra insieme a tutte le figure professionali coinvolte, le necessarie contromisure per fronteggiare una eventuale nuova ondata in maggiore tranquillità rispetto ai mesi di marzo-aprile scorsi”.

A Pisa in Aoup si erano registrati fino a 187 ricoveri totali Covid (151 ordinari e 36 di terapia intensiva). A consegnare il riconoscimento Mattia Maestri, il paziente di Codogno che in prima persona testimonia l’impegno incessante e la dedizione riservata agli ammalati durante l’emergenza: "La prima cosa che mi viene in mente è semplice, forse scontata, ed è quella di dire ‘grazie’ e non basterebbero pagine e pagine per ringraziarvi tutti e nel modo giusto. Il mio è un messaggio di stima, di orgoglio verso tutti coloro che hanno lavorato e lavorano nel campo sanitario, che hanno combattuto e stanno ancora combattendo in prima linea contro il diffondersi del Coronavirus".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le assegnazioni sono state decise da un Comitato composto da medici e da esperti di settore sulla base delle segnalazioni ricevute dagli ospedali Bollini Rosa. Le premiate hanno ricevuto anche le immagini fotografiche delle opere dei tre writers che hanno aderito all’iniziativa: Austin Fowler (https://austinzart.com/), Laika (https://laika1954.com/) e Cheone (Cosimo Caiffa) tramite l’associazione UNISONO APS, Spazio Baluardo di Milano. Dall'Italia agli Stati Uniti, alla Cina gli artisti hanno lanciato nuovi messaggi celebrando il lavoro del personale sanitario e invitando gli abitanti delle città a non uscire di casa dipingendo mascherine e divieti. Nel corso della cerimonia è stato proiettato 'Red Zone - Vita da isolati', documentario realizzato da Marco Belloni, videomaker di Codogno, che ha vinto l’ultima edizione del Varese International Film Festival.