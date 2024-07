Premio 'Donne protagoniste in sanità', Aoup sul podio nella sfida nazionale

'Innovazione e nuovi modelli organizzativi' era il tema del convegno, tenuto a Roma dal 10 all’11 luglio, della community 'Donne protagoniste in Sanità', nata nel 2001 e composta da oltre 2mila professioniste della sanità pubblica e privata.

Nel corso del convegno è stato assegnato il premio, giunto alla terza edizione, 'Donne Protagoniste in Sanità'. La giuria ha assegnato all’Azienda ospedaliero-universitaria pisana il terzo posto della Sfida 2, dedicata alle strutture pubbliche che abbiano sviluppato progetti per la presa in cura delle donne con l’ausilio di telemedicina o abbiano attuato strumenti di digitalizzazione che migliorino l’accesso ai servizi. Il primo posto è andato alla Regione Puglia e il secondo all’Azienda ospedaliero-universitaria di Padova.

L’Aoup ha ottenuto il riconoscimento grazie al servizio di telemedicina implementato dalla sezione Terapia del dolore - diretta da Adriana Paolicchi - che mette a disposizione degli utenti un ambulatorio virtuale fruibile attraverso tablet o pc. Grazie al supporto di una semplice tecnologia e con la collaborazione del familiare o caregiver, le pazienti possono così essere visitate e ricevere il proprio trattamento farmacologico non invasivo.

Se la Sfida 2 vuole premiare progetti attuati in ambito eslusivamente sanitario, la Sfida 1 si muove in un contesto più ampio, rivolgendosi a strutture che abbiano ottenuto la certificazione di parità di genere, redatto un gender equality plan o un bilancio di genere (o siano comunque impegnate in tale direzione): in quella Sfida l’Aoup aveva ottenuto la prima posizione nel 2022, quando aveva presentato il progetto - condotto assieme alla Scuola superiore Sant’Anna e Anaao Assomed Toscana - per strutturare indicatori comuni nelle aziende sanitarie e costruire un modello di bilancio di genere, percorso apprezzato anche da altre aziende sanitarie, che lo hanno fatto proprio e implementato.

Per l’Aoup hanno ritirato il premio: Mery Paroli, psicologa della sezione Terapia del dolore, Federica Marchetti, referente aziendale Bollini rosa e del premio 'Donne protagoniste in Sanità', Maria Carola Martino, presidente del Comitato unico di garanzia.