Università: Giacomo Palai premiato con il Young Minds Award

Giacomo Palai, dottorando del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università di Pisa si è aggiudicato il Young Minds Award per le sue ricerche sugli effetti dello stress idrico sulla componente aromatica dell’uva. Il premio gli è stato conferito dall’International Society for Horticultural nel corso del XII simposio internazionale su 'Integrating Canopy, Rootstock and Environmental Physiology in Orchard Systems'.

La ricerca di Palai fa parte di un più ampio progetto di dottorato attualmente in corso presso il Precision Fruit Growing Lab del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Agro-Ambientali. Lo studio coordinato da Giovanni Caruso e Claudio D’Onofrio, supervisori di Palai, riguarda la gestione sostenibile delle risorse idriche in viticoltura e olivicoltura mediante tecniche di agricoltura di precisione.



Il Young Minds Award è il secondo riconoscimento ottenuto da Giacomo Palai. Laureato nel 2016 all'Università di Pisa, nel 2017 ha infatti ricevuto il premio 'Prosperitati Publicae Augendae' dall'Accademia dei Georgofili per la sua tesi magistrale su 'Stima dei parametri biofisici e geometrici di olivo e vite mediante telerilevamento con SAPR'.