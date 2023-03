Torna il 'Premio Giovani Imprenditori' di Confcommercio con la 16ª edizione

Fare impresa oggi: generazioni a confronto tra difficoltà e opportunità nel mondo delle imprese giovanili. Questo il tema del Premio Giovani Imprenditori organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune di Pisa e il contributo degli sponsor Enegan Luce e Gas, Assicurazioni Generali e Banca Popolare di Lajatico.

Il Premio torna per la sua sedicesima edizione venerdì 24 marzo e per la prima volta avrà come scenario la suggestiva location degli Arsenali Repubblicani di Pisa, allestiti per ospitare l'evento ideato dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa. La kermesse vedrà premiati sette imprenditori Under 40 di tutta la provincia che si sono distinti per i risultati raggiunti con le loro aziende sul territorio, oltre a un premio speciale conferito in memoria dell'imprenditore Gianluca Soldani.

"E' uno degli eventi a cui abbiamo sempre tenuto di più", dichiara il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi. "I giovani imprenditori di oggi sono davvero dei piccoli eroi da cui dobbiamo imparare, il periodo che ci siamo lasciati alle spalle è difficilissimo, ma nutriamo tanta fiducia e aspettative negli under 40".

"Il futuro comincia oggi, dobbiamo farci trovare pronti e siamo felici di tornare a presentare il premio dopo lo stop a causa della pandemia", afferma il presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa. "Dal 2019 ad oggi sono scomparse 36mila imprese giovanili, il 6,6%, confermando il trend in peggioramente dell'ultimo decennio che ha visto perdere quasi 185mila imprese giovani, ma in questo contesto vogliamo continuare a sensibilizzare i giovani imprenditori promuovendo competenze e opportunità".

Evidenzia gli importanti "segnali di ripresa per l'economia del territorio, come ad esempio l'aumento delle presenze turistiche e del numero di start-up innovative" il Tenente Vittorio Clemente, comandante del Nucleo Operativo del Gruppo della Guardia di Finanza di Pisa, mentre l'assessore al Commercio di Pisa Paolo Pesciatini parla di "un appuntamento che si è consolidato nel tempo e che è dedicato da un lato al talento dei nostri giovani imprenditori, ma anche una giornata di confronto, di dialogo, di contaminazioni culturali e di spunti per gli amministratori pubblici perché la capacità prospettica dei giovani può contribuire alla realizzazione del vero bene comune nella vita sociale, politica ed economica del Paese intero".

"Grazie ai Giovani Imprenditori per tutto quello che hanno fatto e che stanno facendo" il ringraziamento del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. "Tanti protagonisti delle precedenti edizioni del premio oggi sono nostri dirigenti, e in questo anno vogliamo ricordare l'imprenditore Gianluca Soldani, che è venuto a mancare quest'anno e che ha fatto nascere il gruppo Giovani Imprenditori a Pisa portando il premio a livello nazionale, in questa edizione lo ricorderemo con un premio speciale dedicato a lui".

Ad aprire la giornata, alle 15.45, la visita guidata 'Alla scoperta degli Arsenali Repubblicani', storia e curiosità degli Arsenali e della Cittadella. Alle 17 il Premio entra nel vivo, con il convegno 'Fare impresa oggi: Generazioni a confronto', dove gli ospiti affronteranno alcuni degli argomenti di maggiore interesse per l'attuale mondo delle imprese giovanili rispetto alle generazioni precedenti, Un tema di particolare interesse per i giovani imprenditori, tra ostacoli e opportunità di un mercato profondamente cambiato negli ultimi dieci anni.

Molto ricca la platea di autorità che parteciperanno al convegno, a partire dal presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi, il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa Francesco Ciampi, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il sindaco di Pisa Michele Conti. Moderatore sarà il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. Al termine del convegno, a ingresso libero e gratuito, previa registrazione alla pagina dedicata sul sito Confcommercio, appuntamento con la cena di gala all'interno degli Arsenali Repubblicani (necessario prenotare la cena).