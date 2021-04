Il Premio Inner wheel assegnato all'infermiera Hajer Bouker

Il premio, finanziato dal Distretto 209 Inner wheel Italia e voluto dalla Governatrice Franca Longhitano, consiste in una borsa di studio del valore di 1.000 euro destinata ad una giovane laureata in Scienze Infermieristiche della nostra Università ed è stato assegnato a Hajer Bouker, tunisina, residente nella provincia di Pisa, che si è particolarmente distinta per meriti nello studio e nell'impegno in prima linea nella lotta al covid. La commissione che ha selezionato le candidate e ha aggiudicato il premio era composta dalla professoressa Anna Solini, dal professor Lorenzo Ghiadoni (entrambi dell'Università di Pisa), da Franca Longhitano Governatrice del Distretto 209, da Cristina Cagianelli, Barbara Ferrari e Laura Valori (rispettivamente presidente, vicepresidente e segretaria dell'Inner wheel club Pisa).

La presidente Cristina Cagianelli ha espresso "la vicinanza dell'Inner wheel club Pisa a tutti coloro che combattono in prima linea il Covid e ai quali andrà per sempre la nostra gratitudine" e ha sottolineato come quest'ultima significativa iniziativa "si vada ad inserire nell'ambito dei numerosi service a favore del nostro territorio di cui la associazione si è fatta concreta promotrice nel corso delle ultime due annate sociali, fra cui: il restauro del quadro di Baccio Lomi Gentileschi, l’erogazione a sostegno della Casa della Giovane di Navacchio, la fornitura di materiale sanitario di prima necessità all’Ospedale di Cisanello, la donazione di un misuratore di parametri vitali alla Croce Rossa, l’erogazione a favore della San Vincenzo de Paoli della Parrocchia di S.Stefano per la distribuzione di pacchi alimentari, l’erogazione a favore della del Centro di Aiuta alla vita di Pisa".