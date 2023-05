Riconoscimento internazionale per il dottor Piaggesi e un 'modello pisano' di diagnosi e cura

Il dottor Alberto Piaggesi, direttore della Sezione dipartimentale Piede diabetico dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, è stato insignito all’Aja (Olanda) della 'Medal of Honor' dell’ISDF (International Symposium on Diabetic Foot). L’onorificenza gli è stata consegnata nel corso della nona edizione di quello che è il più importante congresso scientifico nel settore, si tiene ogni quattro anni ed è infatti definito 'Olimpiadi del piede diabetico', in occasione della presentazione ufficiale delle nuove linee-guida internazionali sulla gestione di questa patologia.

Il riconoscimento viene attribuito da una commissione internazionale di esperti a una figura che si sia particolarmente impegnata nella ricerca, nella clinica e nell’educazione sul piede diabetico. E infatti la motivazione, letta dal dottor Edgar Peters, dell’Università di Amsterdam, organizzatore del simposio, si è basata proprio sull’attività assistenziale, di ricerca e di educazione che il dottor Piaggesi, insieme al suo gruppo, ha sviluppato con continuità nell’arco di trent’anni, contribuendo a fare di Pisa una delle capitali internazionali nella diagnosi e cura di questa complessa patologia.

In particolare, l’approccio multidisciplinare che caratterizza il 'modello pisano' viene da anni indicato come un esempio da seguire e imitare, tanto da essere citato nelle linee-guida internazionali. Nell’accettare il riconoscimento, il dottor Piaggesi ha ringraziato i medici e i podologi della Sezione Piede diabetico, tutti gli specialisti coinvolti nella gestione dei pazienti nonché la Direzione aziendale, che ha reso possibile la creazione di un percorso diagnostico-terapeutico finalizzato.