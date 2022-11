L'Azienda ospedaliera pisana è il primo ospedale italiano 'Lean'

Importante riconoscimento per l'Azienda ospedaliero universitaria pisana. Al 'Lean Healthcare Award 2022 - Gli Oscar della sanità', una competizione nazionale, che si è svolta a Roma nei giorni scorsi, sulle esperienze di maggior successo per migliorare il servizio sanitario in Italia, l’Aoup ha vinto il primo premio (Categoria Azienda Lean - Premio Piero Tosi) per essere stata la prima azienda sanitaria italiana ad applicare correttamente il metodo Lean in sanità. Inoltre l’Aoup è stata premiata anche per il progetto che aveva come obiettivo lo stoccaggio in laboratorio dei campioni positivi al Covid (ambito progettuale: percorsi Covid o di emergenza sanitaria) dal titolo: 'Evitiamo L'EANciampo'.

Hanno partecipato alla competizione più di 200 progetti provenienti da 60 aziende sanitarie italiane.



La filosofia Lean consiste nell’elaborare progetti per rendere più efficienti i processi di erogazione dei servizi in ambito sanitario e migliorare l’ambiente di lavoro. È questo ad esempio l’obiettivo principale che si è posto il Lean team aziendale nel proprio programma strategico 2022-2024.

Dall'Aoup ricordano a questo proposito che fino al 29 novembre sarà possibile presentare le proprie candidature per partecipare come concorrenti al LEANing Tower Day del prossimo 15 dicembre.





I progetti dovranno porsi l’obiettivo di migliorare l'ambiente di lavoro non solo dal punto di vista organizzativo ma anche ergonomico, e avere ricadute positive non solo in termini di rendimento e di benessere lavorativo ma anche sulla qualità dei servizi erogati all’utenza.Il 30 novembre verranno selezionati i progetti che parteciperanno alla finale del 15 dicembre. In occasione del LEANing Tower Day una giuria composta da esperti esterni valuterà i progetti selezionati e premierà i migliori sulla base dei risultati raggiunti, della capacità di lavorare in squadra, del grado di innovazione.