Premio Marco Innocenti in ricordo dello scrittore pisano: 49 classi in concorso

E' stata presentata, ieri 5 gennaio a Palazzo Gambacorti, la seconda edizione del Premio Marco Innocenti, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pisa e Provincia. L’iniziativa dedicata allo scrittore pisano mancato improvvisamente nell’aprile del 2022, patrocinata dal Comune di Pisa, è stata voluta dalla madre di Marco, Bruna Ciompi Innocenti, ed è stata promossa dalla rete Bibliolandia e dall’associazione 'Il Gabbiano', con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e il supporto di estimatori e amici di Marco appartenenti al mondo della cultura.

Alla conferenza stampa erano presenti tra gli altri l’assessore alla scuola e ai servizi educativi del Comune di Pisa Riccardo Buscemi, la madre dello scrittore Bruna Ciompi Innocenti, Valeria Raglianti dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Francesca Pepi coordinatrice della Rete Bibliolandia e Daniela Bertini dell’associazione culturale 'Il Gabbiano'.

"Marco non è più con noi ma continua a vivere grazie ai suoi libri e ai suoi racconti che hanno come destinatari principali bambini e ragazzi - dichiara l’assessore Buscemi - attraverso il concorso a lui dedicato, che in questa seconda edizione ha visto più che raddoppiare il numero di classi iscritte, vogliamo riscoprire il suo patrimonio letterario, dal quale emerge anche la forte consapevolezza della responsabilità che si ha quando ci si rivolge alle giovani generazioni. Ringrazio la famiglia e gli amici di Marco che continuano onorarlo giorno dopo giorno e senza i quali questo Premio non sarebbe nato".

Le classi che partecipano a questa seconda edizione del Premio sono 49 (27 secondarie e 22 primarie). Agli/alle insegnanti che si sono iscritti al premio è stato consegnato un libro di Marco da leggere in classe e su cui riflettere e ispirarsi per la produzione di un elaborato da parte degli alunni. Gli elaborati dovranno pervenire alla commissione entro il 15 aprile 2024. Le premiazioni avverranno nel Salone Storico della Stazione Leopolda, il 30 maggio dalle ore 10 per le Scuole secondarie di primo grado e il 3 giugno per le Scuole Primarie, sempre alle ore 10.

Per le classi 1°, 2° e 3° delle primarie è stato proposto 'Il Pirata delle nebbie', primo volume della collana di quindici libri di Capitan Fox. La collana cominciò ad essere pubblicata nel 2005, perché la Giunti aveva commissionato a Marco dei libri sui pirati. La collana, pubblicata da Dami del Gruppo Giunti, ha avuto da subito molto successo ed è stata tradotta in tante lingue. Ogni classe, ispirandosi ai personaggi e ai contenuti del libro, dovrà produrre una filastrocca come lavoro collettivo.

Alle classi 4° e 5° è stato invece proposto il libro 'Fare squadra' di Edizioni Corsare, primo volume della piccola collana di quattro libri Wonder Football Club. Anche per queste classi l’elaborato consisterà in una filastrocca, frutto di una collaborazione collettiva. Il libro scelto vuole educare al superamento delle differenze culturali ed è un invito alla collaborazione e all’approcciarsi alla vita senza condizionamenti di genere.

Alle tre classi delle secondarie di primo grado sono stati proposti due testi a scelta degli/delle insegnanti: 'Billy e i pipistrelli', di Albero delle Matite, e 'Leopard Boy', di Edizioni Corsare. Il primo libro è un inno all’amicizia e alla libertà. E' una storia ambientata in un luogo immaginario e proiettata in un futuro verosimile. Il secondo libro è un romanzo dove si fondono realtà e fantasia e le esperienze del protagonista offrono infiniti spunti di riflessione e di maturazione per i nostri ragazzi. Gli alunni dovranno produrre elaborati individuali.

Chi era Marco Innocenti

Marco Innocenti (Pisa, 1966 – Pisa, 19 aprile 2022) è stato uno scrittore, sceneggiatore e fumettista pisano. Esordì nel mondo dei fumetti sulla rivista Schizzo. Nel 2000 ha vinto il premio Euroclub-Linus e Baldini&Castoldi ha pubblicato il suo primo romanzo, 'Contro il resto del mondo'. Da lì cominciò a scrivere per adulti, finché invitato dalla Giunti ha creato Capitan Fox, il pirata dei Sette Mari, scoprendo quanto era bello e importante scrivere anche per i giovanissimi. Il Capitano ha conquistato centinaia di migliaia di lettori ed è stato pubblicato in diversi paesi del mondo.