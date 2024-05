Premio Montale Fuori di Casa 2024 a Pisa: a Fabio Pusterla la Sezione Europa

Il prestigioso 'Premio Montale Fuori di Casa' torna a Pisa, città dalla forte tradizione letteraria, dopo aver premiato nel 2022 il critico professore Alberto Casadei. L'imminente premiazione, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pisa, si terrà domani giovedì 9 maggio alle ore 17 in Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti.

Dopo i saluti dell'assessore alla Cultura del Comune di Pisa, seguiranno gli interventi della presidente del Premio Adriana Beverini, della vicepresidente Barbara Sussi e del consigliere Paolo Stefanini. Dialogherà con il premiato il professore Alberto Casadei.

Fabio Pusterla, italianista dell'Università di Lugano, è riconosciuto poeta di livello internazionale. L'essere nato e vissuto nella Svizzera italiana lo ha posto in una posizione privilegiata al centro delle culture e delle lingue europee. Questa centralità di osservazione ha caratterizzato il suo mondo poetico e quindi la sua produzione, sempre attenta alle minime cose della vita quotidiana, magari scartate e prive di valore, ma capaci di rappresentare il segno della fine di grandi illusioni.

Nella sensibilità di cogliere i fermenti a livello globale anche nel riflesso delle piccole cose, lo stesso Montale pare rivivere in Pusterla, che non a caso ritiene il grande ligure di importanza capitale per la cultura italiana e non solo. Da autentico maestro, a suo tempo allievo della generosa Maria Corti, Pusterla è disponibile in ogni occasione ad 'insegnare' la poesia, spiegandone la missione e l'intimo amalgama espressivo.

Come ricorda la presidente Adriana Beverini, nel corso degli anni per la sezione Europa sono stati premiati dal P.M.F.d.C. Marcia Theophilo, Jean Luc Gag, Luis Garcia Montero e Ciaran Carson. Saranno donate, a fine evento, copie del libro di Fabio Pusterla, Tremalume (Marcos Y Marcos).