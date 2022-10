Riconoscimento nazionale per Bianca Gragnoli, specializzanda in pediatria dell'Aoup

Il premio come migliore comunicazione al recente congresso nazionale della Sinp-Società italiana di Neurologia pediatrica tenutosi a Milano è andato alla dottoressa Bianca Gragnoli, specializzanda in Pediatria all’Università di Pisa e in formazione nell’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup (diretta dal professore Diego Peroni).

La comunicazione riguardava il caso di un paziente pediatrico affetto da mutazione del gene STZ2, implicato in una forma severa di encefalopatia epilettica dell’infanzia associata a malformazione corticale complessa. Il contributo scientifico premiato è stato selezionato fra oltre 110 da una commissione nazionale di esperti.