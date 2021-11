La presidente degli industriali pisani, Patrizia Alma Pacini, premiata assieme al Generale Figliuolo, dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia

L’imprenditrice toscana Patrizia Alma Pacini, presidente dell’Unione Industriale Pisana e amministratore delegato di Pacini Editore, ha ricevuto nei giorni scorsi a Roma 'L’Albero d’Oro', prima edizione del premio istituito dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia per tributare riconoscimento a personalità italiane che, in questo anno, sono state “espressione della resilienza della nostra nazione”.

Assieme a Patrizia Alma Pacini sono stati premiati il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Generale Francesco Paolo Figliuolo, gli atleti della nazionale paralimpica Antonio Fantin e Ambra Sabatini, e il direttore della nazionale paralimpica di nuoto Riccardo Vernole.

Per Patrizia Alma Pacini, “essere premiata assieme al Generale Figliuolo e agli atleti della nazionale paralimpica è, si può dire, un doppio premio”. “Questo riconoscimento - aggiunge l’imprenditrice - rappresenta in qualche modo anche il simbolo di una alleanza professionale, tra Pacini Editore e SIOT, che dura da vent’anni e che neppure il Covid ha potuto interrompere. Da donna, poi, mi fa molto piacere condividere questo premio con Ambra Sabatini, oro paralimpico a Tokio, modello per la sua generazione e orgoglio della nostra regione e della nostra nazione generose di grandi donne che non si arrendono e allo stesso tempo sempre più bisognose di esse per ruoli di responsabilità”.