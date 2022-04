Edizione numero 20 per il Premio della Ristorazione nelle Terre di Pisa

Per l'edizione del ventennale, il 'Premio della Ristorazione' nelle Terre di Pisa raddoppia. La sfida enogastronomica vedrà in lizza per la prima volta due categorie separate: ristoranti e trattorie. La manifestazione è promossa da Confesercenti Toscana Nord con la compartecipazione della Camera di Commercio con il marchio 'Terre di Pisa', la collaborazione del 'Pisa Quality Restaurants', della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, dell'agenzia Unipolsai Abc di Pisa, della concessionaria Ford BluBay e di Giacomo Lazzeri Fotografo.

Il terreno di sfida sarà un secondo piatto, con abbinamento di vino, presente nel menù del locale che il ristoratore sottoporrà alla commissione esaminatrice anche quest'anno composta da Umberto Chericoni di Fisar, Bruno Monaci e Giuseppe Del Chicca, rispettivamente presidente e consigliere di Wine Art & Food e da Valentina Giambastiani di Casteltorricchi. Due classifiche diverse quindi, così come diversi saranno i criteri di valutazione.

"Sono diverse le novità di questa edizione del ventennale - spiegano Stefano Campazzi e Simone Romoli - innanzitutto aver individuato due categorie, ristoranti e trattorie, che viaggeranno autonomamente sia nei premi che nella valutazione. Altra novità l’inizio delle degustazioni fissato già dal mese di maggio (rispetto all’autunno delle edizioni precedenti) in modo da coinvolgere anche locali stagionali come ad esempio quelli del litorale pisano. Confermati invece gli altri riconoscimenti: il Premio Gabriele Grossi per l’elaborazione e la tecnica di realizzazione del piatto, il Premio Blubay dedicato a Luca Giorgi per l’eleganza nella presentazione del piatto, il Premio Il Tirreno per la tradizionalità dei piatti offerti in menù ed infine il Premio per il miglior dolce. Confermata infine la collaborazione con il giornale Il Tirreno che seguirà sulle sue pagine i locali in lizza". Chi volesse partecipare al Premio può contattare le sedi Confesercenti Toscana Nord o inviare la candidatura alla mail s.campazzi@confesercentitoscananord.it.

La presentazione ufficiale è avvenuta nella Sala Gentili della Camera di Commercio alla presenza, come padrone di casa del commissario Valter Tamburini, di Simone Romoli responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord e Stefano Campazzi coordinatore di 'Pisa Quality Restaurants', oltre che ai membri della commissione esaminatrice. Nutrita la rappresentanza di amministratori locali: il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, l’assessore di Pisa Paolo Pesciatini, il vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli, l’assessore di Volterra Viola Luti, l’assessore di Palaia Alessia Lorenzetti e l’assessore di San Giuliano Terme Gabriele Meucci. La Regione Toscana, che patrocina il Premio, è stata rappresentata con un videomessaggio dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo.