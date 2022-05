Agrifiera, vince la torta co' bischeri della signora Mosella

E' la signora Mosella Palla di Pontasserchio a vincere il concorso della torta co' bischeri edizione 2022 all'Agrifiera, kermesse tornata alla grande nel Parco della Pace dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Secondo posto per Lucia Luzi di Pontasserchio, terza piazza per Sara Lazzarini di Madonna dell'Acqua.

Dopo la premiazione, che ha avuto luogo domenica 1° maggio nella sala convegni della fiera, tutte le torte presentate al concorso sono state offerte in assaggio ai partecipanti, accompagnate dagli spumanti della Fattoria Uccelliera di Fauglia, sponsor dell'evento. La vincitrice si è aggiudicata un cesto realizzato dal maestro cestaio di Agrifiera, colmo dei prodotti di eccellenza dei produttori presenti nell'area istituzionale con lo spumante brut di Uccelliera. Per il ritiro del premio è intervenuta la figlia di Mosella Palla, Susanna Dinelli.

"Grazie ai sette partecipanti al concorso della torta co' bischeri - commentano Sandro Petri, coordinatore dell'evento, e Lucia Scatena, vicesindaco di San Giuliano Terme - un altro felice 'ritorno' in Agrifiera: il loro contributo è stato prezioso per la giornata conclusiva dell'edizione 2022. Questo buon numero di partecipanti, superiore a quello delle ultime edizioni della fiera, è stato possibile anche grazie alla facoltà di poter partecipare al concorso anche con un pezzo di torta, scelta che ha agevolato e aperto ulteriormente la partecipazione. Ringraziamo i produttori che hanno contribuito a comporre il cesto con i loro prodotti, le cuoche di Geste e Andrea Corradino per la giuria".