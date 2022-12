Premio Verdigi: l'edizione 2022 sarà ospitata dal teatro Rossini di Pontasserchio

Tutto pronto per l'edizione del Premio Domenico Marco Verdigi, domenica 11 dicembre al teatro Rossini alle 18.30. L'edizione 2022 assume un significato ancora più profondo: sarà la prima edizione senza Andrea e Carla Verdigi, i genitori di Marco scomparsi a distanza di poco tempo lo scorso anno. Era il 21 agosto 2004 quando Marco Verdigi si gettò in mare per salvare due bambini in balia delle onde. Marco non esitò un attimo a tuffarsi in acqua tra le forti correnti, alimentate da un potente vento di libeccio, mettendoli in salvo, ma poi lo sventurato ragazzo fu risucchiato dalle acque. Un gesto di incredibile coraggio che fu premiato dall'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con il più alto riconoscimento che la nostra Repubblica concede ad un civile: la medaglia d'oro al merito civile.

I genitori Carla e Andrea rimasero tramortiti dall'indescrivibile dolore, ma proprio l'amore riversato su quello straordinario ragazzo fece loro trovare la forza di non rendere vano l'eroico gesto. Così fondarono l'associazione che porta il suo nome, a sostegno di quelle realtà del volontariato e del Terzo settore che operano per contrastare il disagio sociale infantile. Andrea e Carla hanno vissuto fino all'ultimo nel dolore, ma senza mai fermarsi un attimo per tramutare quel drammatico episodio in atti di generosità in onore del figlio.

"Quest'anno il nostro cuore sarà ancora più gonfio di dolore, perché Andrea e Carla, gli straordinari genitori di Marco, non sono più con noi e il vuoto lasciato dalla loro prematura dipartita è incolmabile" afferma il sindaco Di Maio. "Ma sono stati proprio loro a insegnarci che, di fronte alla perdita più dura - prosegue Di Maio - animata dall'indescrivibile dolore che comporta il dover seppellire un figlio, si deve portare avanti la memoria per fare del bene a chi soffre. Siamo dunque orgogliosi di poter anche quest'anno celebrare il premio in nome di Marco Verdigi e dei suoi genitori".

"Nonostante tutte le difficoltà siamo riusciti ad organizzare anche nel 2022 il Premio - affermano dall'associazione Verdigi - Quest'anno abbiamo derogato alla prassi: a causa dei tempi ristretti non ci è stato infatti possibile pubblicare il consueto bando. Domenica saranno premiate le associazioni che hanno già ottenuto un contributo negli anni scorsi, nel segno della continuità di alcuni progetti e nel rispetto delle ultime volontà rilasciate da Andrea. Un ringraziamento, per la disponibilità, va all'amministrazione comunale di San Giuliano Terme e al sindaco Sergio Di Maio in prima persona, insieme a tutti gli altri enti che hanno voluto anche quest'anno contribuire a vario titolo al premio: la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, il Comune di Pisa e la Società della Salute Zona Pisana. Un ringraziamento anche ai gestori del teatro Rossini per l'ospitalità e la disponibilità".