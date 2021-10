Premio ai volontari anti-Covid al Tartufo d'Oro di Forcoli

Iniziata a Forcoli la Mostra mercato del tartufo con la tradizionale cena di gala. Quest’anno la premiazione del Tartufo d’Oro ha visto protagonisti i volontari delle associazioni del territorio ai quali l’amministrazione comunale ha voluto consegnare questo prestigioso riconoscimento per il generoso impegno portato avanti nel corso dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Il premio, alla presenza del Prefetto di Pisa, è stato ritirato dal presidente della Consulta del volontariato Nedo Trovatelli assieme ai rappresentanti delle associazioni. "Non possiamo che esprimere i più sentiti ringraziamenti ai volontari di tutte le associazioni del territorio che ogni giorno lavorano per il bene della comunità e in modo particolare nei mesi più duri della pandemia sono stati vicini ai cittadini assicurando molti servizi fondamentali" così il sindaco Marco Gherardini e l’assessore al sociale Marica Guerrini.

Nella serata è stato anche consegnato un premio speciale da parte dell’amministrazione comunale e della Nuova Primavera di Forcoli a Fabio Galardi, socio fondatore dell’associazione organizzatrice delle mostra, che da 35 anni valorizza il tartufo e le eccellenze del territorio. La manifestazione dedicata al tartufo prosegue sabato 9 e domenica 10 ottobre con gli stand gastronomici ed artigianali della mostra con il ristorante al coperto.