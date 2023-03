Prelievi del sangue: dal 3 aprile in vigore in Valdera l’orario definitivo del sistema 'Zero code'

A cinque mesi dall’introduzione del nuovo sistema regionale di prenotazione online dei prelievi del sangue 'Zero code', nei 17 punti prelievo della Valdera si conclude la fase di rodaggio e l’orario di prenotazione va a regime con un aumento dell’offerta dei posti in prenotazione on-line, permettendo così ai cittadini di fissare in pochi attimi la data del prelievo, per sé o per altri, comodamente dal computer di casa o dal proprio smartphone o da qualsiasi altro dispositivo elettronico, digitando l’indirizzo prenota.sanita.toscana.it o zerocode.sanita.toscana.it, o tramite l’app Toscana Salute.

L’Ausl ricorda che per prenotare gli esami attraverso il sistema 'Zero code' è necessario che il medico prescriva l’esame su ricetta dematerializzata (la cosiddetta 'ricetta bianca').

Per le richieste di esami ematici urgenti, come per la consegna dei campioni biologici, resta a disposizione la possibilità di accedere senza appuntamento.

Nell'impossibilità di prenotare sul programma 'Zero code', nelle sedi di Bientina, Ponsacco e di via Fleming a Pontedera si può accedere anche ad accesso diretto, ma solo per i posti limitati previsti dal numero elimina code, mentre alla Casa della salute de La Rosa di Terricciola l’accesso diretto è possibile durante la seduta del lunedì, anch’esso regolato e contingentato dal numero elimina code.

I nuovi orari previsti per ciascuno dei 17 punti prelievo sono disponibili presso ogni punto prelievi e sul sito dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest all’indirizzo https://www.uslnordovest. toscana.it/come-fare-per/9348- prenotazione-prelievi-zerocode .

Inoltre, per facilitare l’accesso al sistema, e in particolare per le persone anziane e fragili, i Comuni hanno organizzato vari punti di supporto alla cittadinanza, sia tramite i propri uffici che in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio e con le Botteghe della Salute.

Alcuni esami specialistici di secondo livello o di approfondimento diagnostico sono garantiti esclusivamente in alcuni punti prelievo regionali. Per tali casi è consigliato sempre un confronto con il proprio medico di riferimento.

Per la prenotazione dei prelievi a domicilio, che segue la consueta modalità rimasta invariata, non deve essere utilizzato il programma 'Zero code'.

Infine, anche gli esami del sangue relativi a acido lattico, ammonio, corticotropina, curva glicemica gravidanza, piastrinoterapia, crioglobuline, Bi- Test, transferrina desialata, nefrine non sono da prenotare con il sistema 'Zero code', in quanto eseguiti esclusivamente presso il punto prelievi dell’ospedale di Pontedera, la cui prenotazione avviene tramite CUP.