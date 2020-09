Centri prelievi Aoup: come prenotare on line

Dalla fine di giugno basta un clic per prenotare online un appuntamento ai Centri prelievi di Cisanello e Santa Chiara. Basta collegarsi con il sito dell’Aoup alla pagina https://bcure.ao-pisa.toscana. it/lab_booking.html per poter scegliere data e ora.

Il vantaggio è duplice perché si può ottenere un appuntamento in pochi secondi, da pc, smartphone e tablet ma, soprattutto, si evita l’attesa una volta arrivati essendo il posto prenotato.

Basta inserire nome, cognome, codice fiscale e indirizzo email. In tempo reale si riceverà una mail di conferma con il link alla pagina in cui è possibile scegliere appunto orario e giorno in cui effettuare gli esami ematochimici o consegnare dei campioni.

Per il momento è ancora possibile presentarsi direttamente ai centri prelievi senza aver prenotato, tra le 7,15 e le 10 del mattino, per venire incontro a chi non ha dimestichezza con la prenotazione online ma presto questa modalità diventerà l'unica possibile per gli indubbi vantaggi che presenta. Si ricorda comunque che, in caso di disdetta, è necessario effettuare la cancellazione collegandosi alla stessa pagina del sito Aoup in cui è stata effettuata la prenotazione.

Per quanto riguarda il ritiro dei referti, è consigliabile farseli spedire a casa o visualizzarli nel proprio fascicolo sanitario elettronico (per chi ha già attivato la propria carta sanitaria elettronica), in attesa di una procedura per il ritiro telematico.