Stop agli affollamenti, l'appello dell'Aoup: "Prenotate i prelievi del sangue on line"

"Prenotate i prelievi online" E' questo l’appello dell’Aoup alla cittadinanza che si fa tanto più accorato ora, in tempo di pandemia da Covid-19, per razionalizzare gli accessi e ridurre gli affollamenti al Centro prelievi, ottenendo oltretutto tempi di attesa più contenuti rispetto all’accesso diretto.

In Aoup la prenotazione online tramite il sito aziendale - al link https://bcure.ao-pisa.toscana. it/lab_booking.html - è disponibile da tempo e il vantaggio è duplice perché si può ottenere un appuntamento in pochi secondi, da pc, smartphone e tablet e, soprattutto, si evita l’attesa una volta arrivati essendo il posto prenotato.

Per favorire questa modalità è stata aumentata la disponibilità dei posti prenotabili per i Centri prelievi sia di Santa Chiara sia di Cisanello.

Dal 1° dicembre è anche possibile prenotare per la postazione dedicata solo alla consegna e accettazione dei campioni già prelevati (es. urine, urinocolture, citologico urine etc.) evitando così il disagio di una doppia attesa (al momento dell’accettazione e della consegna).

La Direzione del Laboratorio raccomanda quindi caldamente l’utilizzo della prenotazione, riservando l’accesso diretto ai soli casi in cui l’esecuzione del test di laboratorio sia urgente, non programmabile e non procrastinabile.

Sullo stesso programma di prenotazione B-Cure sarà possibile visualizzare i referti, previa autorizzazione da concedere al momento dell’accettazione degli esami.

Altre informazioni relative alle prenotazioni e a tutti gli altri servizi offerti dai Centri prelievi potranno essere richieste scrivendo alla seguente e-mail: infocentroprelievi@ao-pisa. toscana.it.