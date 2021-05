Vaccini over 60, la Regione spinge: prima dose già nel weekend

La Regione Toscana preme il piede sull'acceleratore per la vaccinazione anti-Covid degli over 60: possono infatti prenotarsi ora e avranno la possibilità di avere il vaccino già in questo fine settimana, nei posti disponibili nei vari hub della Toscana.

È questa la corsia diretta prevista per tutti i sessantenni (nati dal 1951 al 1961, 60 anni già compiuti, 70 anni da compiere), definita oggi nella riunione con cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha fatto il punto sull'andamento della campagna vaccinale.

Prenotandosi al portale dedicato sarà già possibile accedere alla prima dose del vaccino nei giorni compresi tra il prossimo sabato e lunedì.