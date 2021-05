Coronavirus: dal 17 maggio via libera alla prenotazione del vaccino per gli over 40

Lunedì aprono le agende per i nati nel 1972-1973, martedì toccherà ai 1974-1975 e così via fino a venerdì 21 maggio quando toccherà ai nati nel 1980-1981

Semaforo verde per le prenotazioni dei vaccini per gli over 40 in Toscana.

Dalla prossima settimana anche i 40enni, come rende noto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, potranno prenotare la vaccinazione.

L'agenda si aprirà gradualmente, giorno dopo giorno, fino a venerdì 21 maggio per andare a coprire l'intera fascia di coloro che hanno dai 40 ai 49 anni.

Questo il calendario: