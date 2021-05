Vaccino over 50: alle 16 agende aperte per i 55 e 54enni

Entro sabato tutti i cinquantenni potranno prenotare per ricevere la vaccinazione anti-Covid

Nuova apertura delle agende per il vaccino anti-Covid per la categoria dei cinquantenni sulla base dell’anno di nascita. Dalle ore 16 di oggi, giovedì 13 maggio, si apre il portale per i nati nel 1966 e nel 1967. I 55 e i 54enni potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online regionale.

Ecco il cronoprogramma dell’apertura delle agende, per completare l’intera fascia anagrafica degli over 50:

- i nati negli anni 1968 e 1969 (i 53 e 52enni) potranno prenotare il vaccino domani, venerdì 14 maggio.

- i nati negli anni 1970 e 1971 (i 51 e 50enni) potranno prenotarsi sul portale sabato 15 maggio.