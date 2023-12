'Povertà plurali': le fragilità diventano 'croniche' nel territorio diocesano di Pisa

Tante sfaccettature, un unico problema che con il trascorrere del tempo affonda con maggiore forza le proprie radici nel territorio pisano, rendendo complicato anche il lavoro degli operatori che quotidianamente si impegnano per dare una risposta alle necessità e alle esigenze dei più fragili: nel territorio della diocesi pisana la povertà nel 2022 ha assunto forme e modalità di vario tipo.

Il dato più importante, come sottolineato dal direttore della struttura diocesana don Emanuele Morelli, è che rispetto al periodo pre-pandemia le richieste e gli accessi agli sportelli di Caritas sono molti di più. "Crisi dopo crisi, partendo da quella provocata dal Coronavirus e arrivando fino a quella odierna legata alle tensioni belliche - spiega - la povertà nel territorio diocesano di Pisa si è cronicizzata e in un certo senso normalizzata".

Le persone incontrate dagli operatori degli sportelli di Caritas nel 2022 sono state 1819: un dato in linea con quello registrato nel 2021 e in continuità con l'incremento rispetto alle statistiche registrate fino al 2019. Di questi accessi, il 55,9% è composto da donne e il 44,1% da uomini, con un'età media di 47,6 anni: circa la metà non supera la licenza media inferiore, mentre i laureati sono il 12,1%.

Delle 1819 persone che hanno effettuato l'accesso agli sportelli Caritas, il 60% ha dichiarato di vivere in un'abitazione stabile, mentre il 10,7% ha segnalato la condizione di marginalità abitativa. Colpisce invece l'aspetto lavorativo: il 55,3% delle persone che nello scorso anno hanno incontrato Caritas è disoccupata o inoccupata. Un dato che, comunque, risulta leggermente migliore rispetto a quello registrato nel 2019, quando questa condizione era segnalata dal 63,1% delle persone. Gli occupati che si sono rivolti alla Caritas nello scorso anno sono invece il 19,7% del totale.

Parlando in termini assoluti, i nuovi poveri registrati nel 2022 sono 538, a fronte di 1281 persone già incontrate negli sportelli nei cinque anni precedenti. Altro dato che fa riflettere è quello del paese di provenienza: il 71% delle persone che hanno chiesto aiuto alla Caritas è straniero.

Un aspetto collaterale agli accessi presso gli sportelli diocesani è quello dei figli: sono ben 1788 quelli segnalati dalle persone incontrate, 1200 dei quali minorenni. La Caritas ha analizzato anche i dati raccolti nei primi sei mesi del 2023, dai quali emerge un andamento in forte continuità con i trend consolidati negli ultimi anni. Da gennaio a giugno del 2023 sono state incontrate 1337 persone (lo stesso numero della prima parte del 2022), con una forte prevalenza di donne - 56,3% - e di stranieri - 71,3%.

I nuovi accessi, considerati come 'nuovi poveri', calano di oltre sei punti rispetto alla prima parte del 2022 (16,5% del totale), ma di contro si conferma la cronicizzazione delle situazioni già conosciute. Emergono infine spie di maggiore marginalità e provvisorietà abitativa.

"L'impegno degli operatori degli sportelli della Caritas è emozionante - conclude l'arcivescovo Giovanni Paolo Benotto - purtroppo però non possiedono la bacchetta magica e molto spesso faticano a dare risposte concrete e soprattutto immediate a chi è disperato. Sempre più emerge la barriera culturale e linguistica: molti stranieri che chiedono sostegno non parlano né comprendono l'italiano, rendendo così molto complesso l'accoglimento delle loro necessità".

Monsignor Benotto prosegue: "Stiamo assistendo anche alla dilatazione del concetto di povertà. Fino a non molto tempo fa questa era una condizione prettamente economica. Grazie alle indagini stilate dalla Caritas, e non solo, stiamo capendo che dobbiamo parlare di tanti tipi di povertà, tutti in grado di far precipitare il livello della qualità della vita degli individui. Ecco perché questa piaga non può essere risolta con la semplice elargizione di sussidi economici: i poveri devono essere dotati degli strumenti utili a comprendere le cause della loro condizione, affrontarle e risolverle".

"Mi viene in mente il tema dell'abbandono scolastico - conclude l'arcivescovo - in alcune zone della diocesi questo dato è in preoccupante crescita, soprattutto nella popolazione studentesca che frequenta ancora la scuola dell'obbliga. Queste persone fin dalla giovane età sono quindi dei poveri, con lacune culturali e di apprendimento dagli effetti devastanti per il loro futuro e delle persone che staranno loro intorno. Ecco perché contro le povertà c'è bisogno di politiche attive e non di semplice facciata. Serve un percorso di formazione e informazione, al pari di politiche abitative sostenibili e integrate tra i vari attori calati sul territorio, Chiesa compresa. E il focus deve essere improntato sui più giovani: perché l'ereditarietà della povertà è una ferita che deve essere guarita e sanata".