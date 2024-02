Il 2024 segna un compleanno importante per un evento sportivo ormai entrato in modo fisso nel calendario delle manifestazioni pisane: domenica 15 dicembre si terrà infatti la 25° edizione della 'Maratona di Pisa', presentata nella mattina del 2 febbraio presso il Grand Hotel Duomo alla presenza delle istituzioni, degli organizzatori e dei numerosi enti coinvolti direttamente nell'evento.

Ha aperto gli interventi il sindaco di Pisa Michele Conti, che ha rimarcato l'importanza della manifestazione definendola "un volano per il territorio, con una forte attrattiva anche nei confronti di atleti provenienti dall'estero e capace di creare un indotto economico benefico per la città, mettendo in moto alberghi e ristoranti". Questo aspetto, sottolinea il primo cittadino, dovrebbe prevalere in un'ottica costi-benefici riguardo all'aspetto sacrificato durante l'evento, quello della viabilità cittadina, che subisce modifiche importanti e crea disagi agli utenti della strada. E chiude il suo intervento annunciando: "Quest'anno anche io e l'assessore Scarpa parteciperemo in prima persona alla maratona".

"Una splendida iniziativa - ha dichiarato l'assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa - unica in Italia anche grazie allo spettacolare scenario che offre agli atleti in gara e che culmina con l'arrivo in piazza dei Miracoli. Lo scorso anno sono stati circa 2800 i partecipanti, un numero importante che genera un indotto notevole per la nostra città. Cercheremo di fare ancora meglio nel 2024, per valorizzare la nostra splendida città unica e aumentare il ritorno economico per il nostro tessuto alberghiero e imprenditoriale".

Il percorso della maratona avrà ancora una volta come termine Piazza dei Miracoli, motivo di orgoglio per l'Opera della Primaziale Pisana, come ha reso noto il presidente Andrea Maestrelli: "Ringrazio gli organizzatori per questo gradito invito a collaborare a questo evento importante dalla veste cittadina anche se coinvolge atleti da tutto il mondo. Il compito dell’Opera Primaziale è conservare il patrimonio cittadino valorizzandolo per l’evento, siamo quindi molto contenti di aver di nuovo l’arrivo ai piedi della Torre Pendente. Al centro c’è Pisa con i suoi monumenti, per questo l’evento centra in pieno la nostra missione".

Il largo anticipo con cui è avvenuta la presentazione dei dettagli della prossima edizione della 'Maratona di Pisa' è stato accolto con gratitudine anche dalle associazioni di categoria del sistema ricettivo cittadino. Ha infatti commentato Stefano Maestri Accesi, Presidente Confcommercio Provincia di Pisa: "Faccio i complimenti per aver accolto la nostra sollecitazione di partire in anticipo. Come rappresentante di imprenditori, il turismo sportivo è cresciuto tantissimo anche rispetto al pre-Covid, oltre 7 miliardi di euro. Siamo quindi al vostro fianco per supportare e arginare le criticità che possono essere innescate dall’evento per i cittadini".

Piena disponibilità e flessibilità nel servizio sono state assicurate poi dall'Associazione Federalberghi Pisa: "Ringrazio tutti, l’amministrazione per l’impegno, gli organizzatori che hanno fatto crescere l’evento e per l’anticipo con cui è partita l’attività - ha dichiarato il vicepresidente vicario, Roberto Tommasoni - ogni turismo ha esigenze, richieste e tempi, essere già in pista ci aiuta a soddisfare al meglio le richieste di quanti verranno a partecipare e ci aiuta a garantire il successo dell’esperienza per ciascun partecipante. Abbiamo già una rete di alberghi pronti a condividere l’obiettivo di fornire un servizio adeguato".

L'appello lanciato da Simone Romoli, Coordinatore Sindacale Cna Pisa, è stato invece quello di unire ancor più le forze tra gli enti che saranno parte attiva dell'organizzazione "per far conoscere le terre di Pisa e il nostro substrato fatto di artigianato artistico e alimentare di alta qualità, in linea con quanto varato dal governo nazionale per promuovere il Made in Italy".

L'evento vuol essere anche uno stimolo alla partecipazione per la corposa componente studentesca universitaria pisana. Lo ha sottolineato Marco Macchia, Delegato per i rapporti con il territorio Università di Pisa: "Come Università abbiamo sempre sostenuto questa manifestazione; lo sport, come recita l’articolo 33 della nostra Costituzione, è un valore da difendere e promuovere. Siamo una grande comunità con oltre 50mila studenti, è importante vivere questo evento appieno ed attivamente". Gli ha fatto seguito la conferma data dalla professoressa Elena Vivaldi per la Scuola Superiore Sant'Anna: "La nostra Università ad oggi non può offrire ampi spazi per la pratica sportiva e stiamo lavorando per recuperarne, ma ciò non significa che saremo meno impegnati nella promozione del benessere psico-fisico tra i nostri studenti, perché siamo convinti che lo sport sia un veicolo, così come la cultura, per esprimersi e per valorizzare le proprie potenzialità".

“Maratona è anche attenzione verso i più deboli - ha affermato nel suo intervento il presidente di 1063AD Simone Ferrisi - ci impegniamo nel sostenere diverse organizzazioni no-profit, attenzione alle diverse abilità, quest’anno abbiamo avuto in gara 25 atleti affetti dalla Malattia di Parkinson. Stiamo lavorando a un percorso diverso che passi di più in città e rientrare prima di quello che è attualmente il giro di boa, analogamente vogliamo proporre un’area expo più ricca e che coinvolga di più la città. Ringrazio i volontari per l’impegno, stiamo lavorando perché possano essere riconosciuti e avere ancora più senso di appartenenza".

Il vicepresidente Sergio Costanzo ha invece svelato l'idea con cui si intenderà imprimere un maggior senso di internazionalità alla Maratona di Pisa: "Per questo compleanno chiederemo agli stranieri di portare la propria bandiera, prima della gara collocheremo tutte le bandiere sul prato prospiciente la Cattedrale: parteciperanno quindi a #bringyourflag, per costruire il puzzle di bandiere più grande del mondo, una torta da condividere per un anniversario speciale".

Per gli affezionati, anche solo l'apertura delle iscrizioni alla manifestazione è già un evento. Lo ha testimoniato il primo maratoneta iscritto all'edizione 2024, Roberto Marsi: "Sono un habituè di questa gara che amo, ho sempre partecipato dal 2002, anche nell’anno del Covid quando ho corso sul tracciato di gara in autonomia. Ho corso 55 maratone battendo bandiera Marathon Club Pisa, lo stesso team a cui appartiene lo straordinario atleta più anziano d’Italia Angelo Sqaudrone".