Dopo due anni di stop ritorna l'Agrifiera: tutto pronto per la 112° edizione

Agrifiera è pronta a fare il proprio ritorno dopo tre anni. L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha costretto gli organizzatori a cancellare le edizioni 2020 e 2021, ma il 2022 è finalmente l'anno buono per il ritorno della kermesse dedicata ad agricoltura, scienza, ambiente e territorio, che quest'anno 'compie' 112 anni. Teatro dell'evento, come da tradizione, il Parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio. La manifestazione, che ogni anno ospita oltre 100mila visitatori e avrà luogo tutti i giorni dal 23 aprile al 1 maggio, è promossa dal Comune di San Giuliano Terme e da Geste, con l'organizzazione tecnica di Alterego Fiere. La presentazione dell'edizione 2022 di Agrifiera ha avuto luogo alla Locanda Sant'Agata di San Giuliano Terme.

Per dieci giorni, il Parco della Pace e la frazione di Pontasserchio si animeranno con attività e spazi dedicati all'agricoltura, ai fiori, all’artigianato, all'equitazione e alle produzioni enogastronomiche d'eccellenza del territorio. Confermata la presenza di Agrilocanda, il ristorante gestito dalla società Geste, che sarà a disposizione del pubblico tutti i giorni. E poi agricoltura, benessere, enogastronomia, equitazione, florovivaismo, giardinaggio, tempo libero, zootecnia: da sempre punti fermi di Agrifiera, anche nell'anno della ripartenza dopo lo stop forzato saranno una certezza per i visitatori. E ancora gli stand enogastronomici, quelli delle associazioni, l'immancabile torta co' bischeri (dolce della tradizione e protagonista del concorso finale come di consueto l'ultimo giorno della fiera) e ancora i laboratori e le degustazioni. Tutti i giorni saranno attivi vari laboratori per bambini e adulti, nell'area Agrihorse e nell'Agriranch, con punto di sosta, di ristoro e d'incontro di cavalieri, associazioni equestri, zoofile, cinofile. Immancabili l'Agridance e l'Agriarena, dove il ballo country, le esibizioni delle scuole del territorio e dei vari artisti intratterranno il pubblico.

Tornano anche le presentazioni di libri, con particolare attenzione a quelli dedicati al territorio e all'ambiente. Raddoppiano, infine, le Giornate del territorio: domenica 24 e sabato 30 aprile i cittadini del Comune di San Giuliano Terme potranno entrare in Agrifiera gratuitamente. Basterà mostrare all'ingresso il documento attestante la residenza. I giorni a ingresso gratuito per tutti saranno: 26, 27, 28 e 29 aprile. Per gli altri giorni è previsto un biglietto d'ingresso a 4 euro a persona. Entrano gratis i bambini fino a 10 anni, gli over 70 e le persone non autosufficienti con accompagnatore. E' consentito l'ingresso ai cani se tenuti al guinzaglio. Come di consueto, nei giorni festivi sarà operativo un servizio bus navetta: 24, 25 aprile e 1 maggio, dalle 14.30 alle 20. Capolinea San Giuliano Terme e Parco della Pace, fermata intermedia Orzignano. La corsa di andata e ritorno costa 1 euro e 50 a persona, i bambini non pagano.

Lucia Scatena, vicesindaco di San Giuliano Terme con delega all'Agrifiera, commenta così l'imminente ritorno della manifestazione: "Con l'avvicinarsi della primavera, la voglia di tornare a godere di spazi pubblici all'aperto è sempre più forte. Soprattutto se consideriamo le ultime due, difficili, annate che abbiamo vissuto. Il ritorno di Agrifiera è un momento di festa che tutta la comunità attende ed è la prima grande occasione pubblica di ritrovo di questa portata che nel comune di San Giuliano Terme si svolge in presenza da molto tempo a questa parte. La situazione sanitaria impone ancora una certa prudenza, ma ritengo importante apprezzare la ritrovata libertà, ottenuta grazie agli sforzi di un'intera comunità, responsabile soprattutto nei confronti delle persone più fragili. Il mio auspicio è che Agrifiera 2022 possa sancire la rinascita del settore e di tutti i professionisti che a esso sono legati, anche indirettamente, e ringrazio chi ha lavorato per l'edizione del grande ritorno, a partire dal Comitato di Gestione, Geste, la società in house del Comune, componente fondamentale dell'organizzazione, poi Alter Ego Fiere ovviamente. Riprendiamo il percorso interrotto nel 2020, quando era nostra intenzione dare nuova vitalità e slancio a una manifestazione così centrale e conosciuta anche al di fuori dell'àmbito comunale. E' la mia prima Agrifiera da vicesindaca con delega all'organizzazione dell'evento e non nascondo l'emozione, che è davvero tanta, e che spero di poter condividere presto nel Parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio con tutta la cittadinanza".

Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme, aggiunge: "Il ritorno di Agrifiera è una grande emozione. Due anni di stop sono stati tanti e sono convinto che l'edizione del 2022 farà tornare subito il grande piacere di ritrovarci come comunità nel Parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio. Ringrazio tutte le persone che si sono impegnate per garantire la riuscita di Agrifiera 2022, la società Geste e Alter Ego Fiere. L'edizione del grande ritorno si preannuncia indimenticabile, soprattutto perché la comunità ha un grande bisogno di sentirsi unita, ha voglia di normalità. Agrifiera è quel luogo dove la lentezza incontra la qualità, dove il commercio va a braccetto col turismo lento ed emozionale. Agrifiera, insomma, rappresenta al meglio l'identità del nostro territorio".

Riccardo Baglini, amministratore unico di Geste, conclude: "La 112° edizione di Agrifiera si preannuncia come una tra le più significative di sempre. Due anni di chiusura forzata a causa della pandemia si sono fatti sentire sotto ogni punto di vista e il ritorno di Agrifiera, almeno sul nostro territorio, può dare lo slancio per la necessaria ripresa dei tanti settori economici coinvolti. Geste ha fatto e farà la propria parte: oltre a condividere con il Comune di San Giuliano Terme e con Alter Ego l'organizzazione della fiera, sarà presente nel Parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio con l'Agrilocanda, il ristorante gestito dai nostri dipendenti, concepito per valorizzare i prodotti locali e di qualità a prezzi contenuti. Affrontiamo da quasi quindici anni questo evento con la stessa passione e con lo stesso senso di responsabilità che, giorno dopo giorno, ispirano il nostro lavoro per rendere migliore la vita dei cittadini del Comune di San Giuliano Terme, sia che si tratti di preparare il pasto agli studenti sia che si tratti di mantenere decoro e sicurezza nel territorio. Non resta quindi che augurare una buona Agrifiera 2022 a tutti, nella speranza di ritrovarci finalmente insieme in un contesto di piena e felice 'normalità".