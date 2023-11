'Amore e Psiche', il classico senza tempo di Apuleio, narrato da Laura Nuti a bambine e bambini

E' arrivato l’autunno, stagione magica di letture e calde atmosfere, periodo che ben si concilia con storie senza tempo come quelle di Laura Nuti, appassionata di mitologia classica. Dopo i libri dedicati all’infanzia 'Storie di stelle, miti da leggere e raccontare'; 'Come le ciliegie. Avventure e disavventure degli eroi di Omero' nonché 'I Pìppidi, ovvero tre conigli in un giardino', e una parentesi dedicata agli adulti con l’affascinante leggenda 'Storia di Melusina', l’autrice torna a parlare a bambine e bambini, sempre con Marchetti Editore, questa volta dando nuova voce alla fiaba di Apuleio 'Amore e Psiche' (74 pagine, € 13), un grande classico che ha incantato e ispirato, e ancora incanta e ispira, artisti di tutti i tempi (basti pensare a Canova), in tante parti del mondo.

A curare le illustrazioni, con la tecnica dell’acquerello digitale, la giovane e talentuosa Doris Shermadhi, diplomata alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze, che ha già all’attivo diversi progetti editoriali. Psiche è una fanciulla bellissima, così bella da scatenare l’ira degli dei e l’invidia di Venere, la dea della bellezza. Per questo è condannata a diventare la sposa di un mostro feroce.

Ma Psiche, insieme all’ira e all’invidia, suscita anche l’amore. Un amore che le darà grande gioia e grandi affanni: per non perderlo dovrà superare molte prove e scendere perfino nel regno dei morti. Riuscirà questa bellissima fanciulla a trovare la felicità? Lo scoprirete leggendo questa magica storia, uscita proprio in questi giorni in libreria.

L'AUTRICE. Laura Nuti è stata ricercatrice presso l’Istituto Regionale di Ricerca Educativa della Toscana (IRRE) e insegnante di materie letterarie presso l’Istituto Comprensivo 'Tongiorgi' di Pisa. Appassionata di mitologia classica, ha scritto numerosi testi di narrativa su questo argomento, editi da Loescher Editore, destinati ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Con Marchetti Editore ha pubblicato diversi titoli per l’infanzia: 'Storie di stelle. Miti da leggere e raccontare' (2015); 'Come le ciliegie: avventure e disavventure degli eroi di Omero' (2018); 'I Pìppidi, ovvero tre conigli in un giardino' (2020); 'Arrivano i Pìppidi!' (2021), 'Storia di Melusina. Un’antica leggenda d’amore e di magia' (2022).

L'ILLUSTRATRICE. Doris Shermadhi, nata in un piccolo paese della campagna albanese il 2 luglio 1995, si trasferisce nel 2003 in Toscana. Fin dall’infanzia si immerge in un mondo immaginario tutto suo e inizia a coltivare la passione per il disegno. Studia arte e illustrazione alla Scuola Internazionale di Comics a Firenze, specializzandosi nel settore bambini e ragazzi. Nel 2022 pubblica sulla raccolta 100 illustratori italiani per Psicografici Editore nella collana Solo. Al momento sta collaborando a diversi progetti editoriali.