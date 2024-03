Bientina: pubblicata la settima edizione della brochure delle Aree Protette 2024

Escursioni, eventi e attività in luoghi incontaminati, dove biodiversità e natura la fanno da padrone. Tutto contenuto nella settima edizione della brochure 'Aree Protette Cerbaie Bientina Sibolla 2024'. Un progetto promosso dal Comune di Bientina attraverso il CEA Bientina - Centro Educazione Ambientale, il patrocinio della Regione Toscana, la collaborazione del Reparto dei Carabinieri Biodiversità di Lucca e dei Comuni di Altopascio, Capannori, Castelfranco di Sotto, con la partecipazione di numerose associazioni ambientali del territorio.

Per la prima volta, da quest’anno la brochure sarà interamente in versione digitale. "Una scelta voluta per rendere il programma più versatile, accessibile e al passo coi tempi - dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Bientina, Desirè Niccoli - La brochure sarà disponibile in formato digitale, pratica e consultabile con un semplice click". Con la settima edizione nel 2024 e dopo la presentazione degli eventi nel mese di marzo, saranno programmate delle uscite trimestrali per consentire di raccogliere nuovi eventi sul territorio e darne immediata informazione.

"Una scelta di cambiamento nella comunicazione che permette di incontrare sempre maggiori persone e costruire una piattaforma ricca di eventi, escursioni, visite e laboratori alla portata di tutti. Una rassegna che continua a crescere e rinnovarsi di anno in anno" aggiunge Desirè Niccoli.

La brochure del mese di marzo e le successive edizioni trimestrali saranno scaricabili dal sito del Comune di Bientina al link www.comune.bientina.pi.it selezionando dal menù 'Vivere Bientina' - 'Bosco Tanali - Riserva Regional', oppure direttamente al seguente link: https://www.comune.bientina.pi.it/home/vivere/oasi-di-tanali/escursioni-eventi-attivit--anno-

2024.html.