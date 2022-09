La corsa al Rettorato: le proposte di Riccardo Zucchi

Il prossimo 20 settembre si aprirà il primo turno delle elezioni che porteranno alla scelta del rettore che raccoglierà l'eredità di Paolo Mancarella e guiderà l'Università dal 2022 al 2028. I candidati in lizza per la carica sono tre: Giuseppe Iannaccone, Michele Marroni e Riccardo Zucchi.

Procedendo in ordine alfabetico, oggi concludiamo le presentazioni con le idee che animano il programma di mandato proposto dal professor Riccardo Zucchi, nato a Castelnuovo Garfagnana (Lucca) nel 1957, sposato e padre di quattro figli. Si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 1982 presso la Scuola Superiore Sant'Anna (allora chiamata Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento), frequentandovi anche il Dottorato di ricerca. Nel 2000 è diventato professore associato di Biochimica nella Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, e dal 2004 è professore ordinario. Dal 2019 è presidente della Scuola Interdipartimentale di Medicina.

Per l'Università di Pisa si apre una fase di grandi sfide?

"La pandemia che ci ha colpiti oltre due anni fa ha avuto il potere di rappresentare una sorta di 'anno zero' per moltissimi aspetti della nostra vita, privata e lavorativa. Anche l'Università si trova di fronte a un nuovo percorso, nel quale è attesa da un compito che non può più essere rimandato: fare un deciso salto di qualità. L'Ateneo dovrà riuscire a intercettare una maggiore fetta di fondi e risorse economiche. Le statistiche degli ultimi anni sono impietose: dallo Stato arriva soltanto lo 0,89% del Pil".

"Un altro campo nel quale servirà un forte impegno è quello della burocrazia: nell'Università c'è una cappa di carte, fogli, documentazioni e passaggi che rallentano eccessivamente il processo decisionale. Infine trovo che sia molto importante affrontare con convinzione ed entusiasmo la sfida dell'attrattività: deve migliorare l'immagine dell'Università fuori dalle sue aule e dai suoi palazzi. Le immatricolazioni, in relazione agli altri Atenei italiani, sono ferme da troppi anni. Devono tornare a crescere".

C'è un aspetto del sessennio di Paolo Mancarella che ha presentato le maggiori criticità?

"Il giudizio sull'operato del Rettore Mancarella non può non tenere di conto della pandemia: è stato un fatto storico imprevedibile, dalla portata epocale, che inevitabilmente ha finito per influenzare in negativo i piani di sviluppo dell'Università. Ma al di là di questo fatto, rimanendo ancorati ai fatti e alle azioni intraprese dal governo che sta per esaurire il mandato, penso che sul piano della semplificazione amministrativa si sia fatto troppo poco. Un altro punto di netta discontinuità con il mandato del Rettore Mancarella dovrà essere il rapporto e l'autonomia dei Dipartimenti e dei centri di ricerca: è giusto che abbiano una maggiore autonomia, abbinata a una gestione rigorosa e responsabile delle risorse assegnate".

"Sono certo che con una maggiore libertà di movimento, Dipartimenti e centri di ricerca possano lavorare molto meglio e mettere in mostra le eccellenze che vi lavorano ogni giorno. A ciò, quindi, si unisce un'azione più attenta nel reperimento e reclutamento dei fondi da assegnare all'attività di ricerca. E un ultimo aspetto, non certamente per importanza, da sviluppare meglio rispetto all'attuale governo è quello della terza missione".

L'offerta formativa deve essere aggiornata con le esigenze e le necessità del mondo 'esterno'?

"Anche in questo campo ritengo che la pandemia ci abbia insegnato molte cose utili. Abbiamo scoperto di saper proporre metodi di insegnamento alternativi ai corsi frontali: con il ritorno in aula delle lezioni sarebbe opportuno non accantonare del tutto l'esperienza vissuta con gli insegnamenti da remoto. Ci sono aspetti della didattica che possiamo mutuare da quel periodo, proponendo un insegnamento più interattivo e coinvolgente per gli studenti, e maggiormente stimolante anche per i docenti".

"C'è poi la partita della diversificazione dell'offerta formativa. L'Ateneo deve introdurre corsi di studio 'tagliati' meglio sulla realtà che ci circonda: penso agli ambiti della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione, dell'informatica. Puntando con maggiore convinzione sull'erogazione in lingua inglese di questi corsi, perché la connessione con il resto del mondo galoppa e non possiamo rimanere ulteriormente indietro. In questo senso saranno molto importanti anche i 'double degree', per puntare alla multidisciplinarietà delle lauree. Abbiamo il dovere di trasmettere il messaggio che gli studenti, oltre a essere il carburante necessario all'esistenza dell'Università, sono una ricchezza anche per la città. Devono essere valorizzati, migliorando l'interazione che il tessuto sociale e commerciale del territorio ha con loro. Ci sono molte azioni che possiamo intraprendere per rendere Pisa più attrattiva e più vivibile, nel rispetto delle esigenze di tutte le parti".

L'attrattività dell'Università può essere indebolita dalla presenza contemporanea delle due scuole di eccellenza?

"La visione dell'Università in concorrenza con Scuola Normale e Sant'Anna è del tutto scorretta. Perché sono parti di un'unica struttura di altissima eccellenza che deve essere migliorata, potenziata e sfruttata meglio. Pensate che, nel rapporto tra studenti iscritti e popolazione della provincia, Pisa è al primo posto in Italia. E' mai possibile fare distinzioni tra gli istituti che abbiamo citato? La lotta intestina tra le Scuole, l'Università e i vari centri di ricerca è una vera e propria colpa storica che ha fatto perdere alla città delle occasioni incredibili".

"Dobbiamo accantonare la competizione e puntare a mettere a sistema tutte le risorse di cui disponiamo, per creare un 'Sistema Pisa' che potenzialmente non ha eguali in tutto il Paese. Con la realizzazione di una struttura organica, coordinata, realmente partecipata e condivisa da tutti gli istituti, potremmo puntare al top mondiale: non esagero se affermo che potremmo ambire a diventare la 'Oxford italiana'".

Terza missione: cosa può dare l'Università alla città?

"Come nel caso degli istituti di eccellenza, anche nei rapporti tra l'Università nel suo complesso e il territorio c'è bisogno di un deciso cambio di rotta. Dobbiamo comportarci come un'unica squadra, nella quale il Rettore è il 'capitano' della parte universitaria e si fa carico di far emergere le migliori eccellenze, qualsiasi esse siano. Chi governa l'Ateneo deve metterci la faccia, sempre, con la consapevolezza di rappresentare e difendere gli interessi anche della città. La ricchezza che possiede Pisa, in termini di conoscenza e ricerca, è unica all'interno della Toscana. Purtroppo però negli ultimi anni l'Università è stata confinata nella periferia regionale e nazionale: occorre che gli esponenti politici pisani, insieme al Rettore, si impegnino per risalire le gerarchie e proporre un'immagine più forte dell'Ateneo".