L'Università presenta la cattedra Unesco per la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile

Un’iniziativa di presentazione pubblica e di confronto con le amministrazioni e le aziende locali, regionali e nazionali per ribadire la centralità del tema energetico per lo sviluppo sostenibile della nostra società e l’impegno prioritario dell’Università di Pisa in questo settore. Nasce con questi obiettivi la giornata dedicata alla nuova cattedra dell’Unesco in 'Sustainable Energy Communities', che si terrà nell’Aula Magna Nuova del Palazzo della Sapienza mercoledì 26 ottobre, con inizio alle ore 11.

A dare ancor più risalto all’incontro interverranno come relatori il presidente del World Energy Council, Marco Margheri, la presidente dell’Eni, Lucia Calvosa, la direttrice di Electricite de France, Sandrine Charousset, la vicedirettrice generale dell’Unesco Parigi, Stefania Giannini, e il ministro dell'Istruzione del governo Draghi, Patrizio Bianchi. Parteciperanno inoltre il vicepresidente della Commissione Nazionale per l’Unesco, Salvatore Settis, il presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, il rettore e il rettore eletto dell’Ateneo pisano, Paolo Maria Mancarella e Riccardo Zucchi, il professor Marco Raugi, titolare della cattedra Unesco. A moderare gli interventi sarà la giornalista Carmen Lasorella.

Prima cattedra Unesco istituita a Pisa e tra le poche in Toscana, quella in 'Sustainable Energy Communities' ha una connotazione fortemente multidisciplinare e nasce con l’obiettivo di promuovere un sistema integrato di ricerca, training e informazione sul tema dell’energia per la sostenibilità. Attraverso la collaborazione a livello internazionale con oltre 40 tra partner accademici, industriali e istituzionali intende facilitare la collaborazione tra ricercatori di università e centri di ricerca, e fornire supporto alle amministrazioni pubbliche, la società civile e il sistema imprenditoriale nell’ambito della transizione energetica. Il programma completo della giornata è disponibile qui.