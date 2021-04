Vicopisano, il Comune illustra le modalità di richiesta della maternità e dell'assegno familiare

Nuova modalità di presentazione della domanda di maternità statale e di assegno per nucleo familiare (con tre figli minori) tramite SPID, l'amministrazione comunale di Vicopisano offre tutte le informazioni utili. E' possibile, infatti, presentare la domanda stessa solo online, tramite la stanza del cittadino del sito web del Comune e l'autenticazione con SPID (sistema pubblico di identità digitale) seguendo le istruzioni a video.

Per la compilazione delle domande è necessario essere in possesso di un documento di identità valido, dell'ISEE in corso di validità e del codice IBAN intestato al richiedente. Per coloro che non fossero in possesso di SPID è possibile farne richiesta. Il Comune ha velocizzato la procedura per i cittadini attivando anche, a completamento della registrazione, il riconoscimento di persona all'ufficio anagrafe, tramite il gestore d'identità Lepida, seguendo le modalità indicate a questo link.