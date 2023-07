Ecco EV-A: la prima vettura elettrica della Squadra Corse dell'Università

Per l’E-Team Squadra Corse dell’Università di Pisa inizia una nuova avventura su pista: sabato 8 luglio è stata ufficialmente presentata in piazza dei Cavalieri EV-A (Electric Vehicle - Project A), la prima macchina elettrica progettata dai ragazzi e dalle ragazze del team, una vettura tutta nuova che già tra pochi giorni parteciperà alla gara della Formula SAE a Varano de’ Melegari, in provincia di Parma, e ad agosto correrà sul circuito di Hockenheim, in Germania.

La nuova vettura ha due motori a flusso assiale da 37kW, scelti per la loro compattezza e in grado di raggiungere 6000rpm ed erogare 50Nm in condizioni nominali: "La realizzazione di una vettura elettrica rappresenta un'impresa incredibile, specialmente per una squadra che ha sempre operato nel campo delle macchine a combustione - ha dichiarato Lorenzo Alibrandi, team leader - Passare da un know-how consolidato e competenze sviluppate nel mondo delle auto tradizionali a un settore così nuovo e pieno di sfide come quello delle auto elettriche è stato un compito ambizioso. Tutti noi della squadra abbiamo dimostrato grande determinazione e talento nel superare le difficoltà tecniche, portando a termine con successo il nostro progetto".

Alla presentazione hanno partecipato il direttore generale Rosario Di Bartolo, il professor Francesco Bucchi, Faculty Advisor dell’E-Team, la professoressa Maria Vittoria Salvetti, direttrice del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, e Alessandro Ferraris, amministratore delegato di BeonD, Premium Partner per la stagione 2022/23. "L'E-Team è una punta di eccellenza per il nostro Ateneo, una di quelle iniziative in cui le competenze, il talento e la passione hanno dato vita a un progetto che ormai va avanti da molti anni - ha dichiarato il rettore Riccardo Zucchi - La piccola 'scuderia' dell'Ateneo è diventata un laboratorio formativo in cui studenti provenienti da settori disciplinari diversi imparano a lavorare in gruppo e insieme vivono un'esperienza che li prepara anche per il mondo del lavoro. Per la nuova stagione di gare, con il debutto della loro prima vettura elettrica, auguro loro di raggiungere i risultati migliori e martedì 11 luglio, subito prima della partenza per la loro prima gara, andrò a salutarli personalmente".

L’E-team è composta da otlre cento ragazzi divisi in vari settori tecnici e gestionali. I settori tecnici includono Aereocompositi, Autotelaio, Elettronica, Driverless e Powertrain, mentre i settori gestionali comprendono Public Relations, Business Plan, Logistica e Cost Report. Questa suddivisione permette a ogni membro del team di sfruttare le proprie competenze specifiche, mettendo insieme un mix unico di conoscenze e abilità per raggiungere un unico obiettivo.

Questa diversità di background e la capacità di lavorare insieme rappresentano uno dei punti di forza principali dell'E-Team Squadra Corse. L'integrazione di competenze provenienti da settori come l'aerodinamica, la progettazione del telaio, l'elettronica e la gestione dei dati è ciò che ha reso possibile la progettazione e realizzazione di questa vettura in meno di un anno.

L'impegno dell'E-Team non si limita solo alla realizzazione di una vettura elettrica di successo. La squadra ha deciso di mettere alla prova le proprie capacità mettendosi a confronto in due delle gare più importanti a livello europeo: presso il circuito di Varano de’ Melegari (dal 12 al 16 luglio) e di Hockenheim, in Germania (dal 14 al 20 agosto). Queste competizioni rappresentano un banco di prova reale per la macchina e un'opportunità per confrontarsi con altri team provenienti da tutto il mondo. La partecipazione a questi eventi offre l'occasione di dimostrare le capacità dell'E-Team e di ottenere feedback importanti per migliorare ulteriormente il loro progetto.