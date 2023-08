Manca davvero poco. Il 2 e il 3 settembre il borgo Bandiera Arancione del Touring Club di Vicopisano torna nel suo passato grazie alla 26° Festa Medievale.

Sarà una splendida edizione, come sempre diretta artisticamente da Martina Favilla di Antitesi Teatro Circo e con il contributo della società Acqua e Terme di Uliveto, grazie al consueto impegno dei volontari dell’associazione della Festa, presieduta da Giampiero Nesti, e di tutte le associazioni e realtà del territorio, e non, che partecipano.

"Una manifestazione gioiello - dicono il sindaco Matteo Ferrucci e l'assessore al turismo, Fabiola Franchi - che esprime un grande senso di comunità, ricca di attrazioni e con un programma, disponibile anche sul sito del Comune, davvero coinvolgente, vi invitiamo a consultarlo. Sabato 2 l’ingresso è alle 17 e la domenica alle 16, anticipato per lo speciale e tanto atteso Medioevo dei bambini e delle bambine, con una serie di iniziative, di laboratori e di esperienze dedicati alle piccole dame e ai piccoli cavalieri".

"E poi - proseguono - nei due giorni, dopo aver cambiato moneta con i grossi pisani, si potrà passeggiare per le antiche vie del borgo, illuminate solo dalle fiaccole al calar della sera, scoprendo il mercato medievale, ammirando gli spettacoli itineranti, fermandosi a mangiare alle taverne sempre aperte con piatti medievali, incontrando i cortei storici, i musici, applaudendo le coreografie degli sbandieratori, i giochi di fuoco, i giullari, gli acrobati, la danza aerea, il teatro medievale, entrando negli accampamenti e tanto altro".

"Sarà possibile - spiega il presidente Nesti - apprezzare il borgo completamente e vivere l'atmosfera medievale fino in fondo perché saranno aperti i monumenti storici, anche in notturna. La Rocca del Brunelleschi, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, dalle 15:30 alle 18:30 e dalle 21 alle 23 il sabato, dalle 10 alle 12:30, dalle 15:30 alle 18:30 e dalle 21 alle 23 la domenica, per informazioni e prenotazioni: 050 551285 e grupporosellini@yahoo.it. Mentre la Torre del Soccorso e il suo Camminamento dalle 17 alle 23:00, sia il sabato che la domenica, grazie a Capitolium Società Cooperativa e non occorre prenotazione".

Per informazioni: 050 796581, 3485110315 e le pagine Facebook e Instagram dell’evento, costantemente aggiornate. Il biglietto d'ingresso costa 6 euro, comprensivo di tutti gli spettacoli e le attrazioni, ed è gratis per i bambini fino a 11 anni che sono, come sempre i benvenuti e che troveranno molto spazio su misura per il loro divertimento.

Come sempre l’associazione organizzatrice devolverà gran parte del ricavato a opere benefiche, culturali, alla scuola e alla promozione e valorizzazione turistica del territorio e, dopo la festa, alla quale partecipano sempre migliaia di persone, provenienti da tutta Italia e da molte parti del mondo, organizzerà una cena dedicata a tutti i volontari che permettono, svolgendo qualsiasi mansione, che la manifestazione si svolga in sicurezza, garantendo la massima pulizia durante e subito dopo l'evento, gestendo i parcheggi, dando informazioni, e curando al meglio ogni aspetto della rievocazione sia per la cittadinanza che per i visitatori e i turisti.