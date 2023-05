Più ampia, più colorata e ricca di novità: a Cascina riparte la Fiera

Un intenso mese di maggio sta per giungere a conclusione e si avvicina prepotentemente l’attesissima Fiera di Cascina, dedicata ai SS. Innocenzo e Fiorentino, che quest’anno si svolgerà martedì 30 maggio. Ovvero, come da tradizione cascinese, il primo martedì dopo l’ultimo lunedì di maggio. Una fiera molto sentita e pronta a sbocciare di nuovo dopo gli anni caratterizzati dalla pandemia.

"Siamo soddisfatti che la Fiera torni a una dimensione simile a quella delle edizioni pre-Covid - ha detto il sindaco Michelangelo Betti - L’appuntamento avrà comunque caratteristiche diverse rispetto al passato, con una sperimentazione che punta su un ampliamento degli spazi, per coniugare le esigenze di commercio fisso e ambulante. Il giudizio che vale sarà comunque quello dei cittadini e quindi la sperimentazione di quest’anno potrà essere confermata o meno, in base al gradimento che riceverà".

La novità è che oltre a Corso Matteotti sarà interessata una parte della Tosco Romagnola, con i banchi dislocati tra l’intersezione del Corso con via Comaschi e via Nicolta. "Siamo felici di poter organizzare la Fiera quest’anno nella sua formazione completa - ha sottolineato Bice Del Giudice, assessore al commercio - con la tradizionale e consueta tombola e con la partecipazione della Filarmonica Municipale Puccini. Abbiamo anche la novità del nuovo disegno della Fiera, frutto della lunga concertazione con le associazioni di categoria: una sperimentazione che potrebbe essere la base di partenza per ridisegnare la Fiera per il futuro. Abbiamo pensato a una soluzione che consenta una collaborazione tra gli ambulanti e le attività di somministrazione in sede fissa per cercare di trasformare il più possibile questa giornata in una festa della città e del commercio, con una indubbia valenza sociale e culturale".

"La dislocazione di una parte dei banchi della fiera direttamente sulla Tosco Romagnola rappresenta un’interessante novità per questa edizione 2023 - ha aggiunto Alessio Giovarruscio, responsabile sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa - Un'edizione sperimentale che ci auguriamo possa trovare gradimento e approvazione da parte delle persone e dell’intera cittadinanza. Oltre alla tradizionale tombola, ci saranno attrazioni e momenti di animazione sparsi per tutto il centro storico. Come associazione abbiamo lavorato a un’efficace integrazione tra locali a posto fisso e banchi della fiera, nella convinzione del reciproco interesse a offrire un format più convincente e accattivante. Il nostro ringraziamento va all’assessore Bice del Giudice e agli uffici per il grande impegno profuso e la disponibilità all’ascolto".

Marco Marinai, vice presidente Anva Confesercenti Pisa delegato al settore Fiere, ha espresso così la posizione della sua associazione: "La nostra posizione sulla Fiera è conosciuta e saremmo stati più favorevoli a un disegno diverso: proviamo queste novità e vediamo come andrà, se gli ambulanti saranno soddisfatti o meno. Ovviamente ci auspichiamo che vada tutto per il meglio, che la sperimentazione funzioni e che porti benefici sia per gli ambulanti che per i pubblici esercizi. Valuteremo come si svolgerà la fiera con l’augurio che funzioni tutto alla perfezione".