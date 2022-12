Aria di Natale con 'Fornacette sotto l'albero'

Nella mattina di lunedì 5 dicembre, nella Sala Orsini del Comune di Calcinaia, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa 'Fornacette sotto l’albero' che si terrà giovedì 8 dicembre dalle 11 alle 18 alla presenza di Babbo Natale. A dare il benvenuto ai presenti è stato il vicesindaco con delega alle attività produttive, Flavio Tani, che ha introdotto la giornata sottolineandone il forte significato per la collettività: "Dopo l’accensione delle luci, questa sarà la prima festa relativa al Natale, dove la presenza di Babbo Natale e l’atmosfera accogliente ci restituiranno quel calore di cui abbiamo davvero bisogno, soprattutto dopo aver attraversato gli anni di pandemia e adesso questo particolare momento storico".

La parola è poi passata a Romina Zanobini, presidente del Centro Commerciale Naturale di Fornacette. "Finalmente, dopo gli anni della pandemia, possiamo riportare a Fornacette la tradizione dell’8 dicembre, per tutti i bambini e per tutte le famiglie - ha dichiarato dopo aver ringraziato le persone che hanno consentito l’organizzazione della giornata, che poi è andata a raccontare - Questa edizione sarà un po’ diversa dalle precedenti poiché abbiamo introdotto alcune novità". Durante la festa infatti sarà sostituito il lancio dei palloncini con la consegna delle letterine a Babbo Natale direttamente nell’apposita cassetta, gesto con cui si sostiene in maniera fattiva l’ecosistema e si cerca di sensibilizzare anche i più piccoli alla salvaguardia dell’ambiente. Tutti i commercianti saranno poi presenti con uno stand gastronomico, per un momento di condivisione che permetterà ai bambini e alle bambine presenti di gustare una deliziosa merenda.

Altra grande novità introdotta questo anno sarà la sfilata canina, proposta appunto per la prima volta. "Siamo alla nostra prima edizione e abbiamo deciso di inserire nella sfilata sia i cani di razza che i meticci, con vari riconoscimenti che prevedono anche la premiazione del cucciolo più simpatico. Considerando l’importanza che i nostri cani, e in generale gli animali, rivestono nelle nostre case, abbiamo deciso di introdurli nella nostra festa, così da coinvolgere in questo senso anche le famiglie" ha spiegato Paola Barsotti del Ccn di Fornacette che curerà questa iniziativa.

Altra parte importante della giornata sarà quella artistica, che è stata raccontata da Silvana Isolani di Progetto Musical: "Quest’anno anche io con la mia scuola parteciperò a questa bella festa, ma non sarò da sola poiché ci saranno anche altri colleghi con le proprie scuole di danza e intrattenimento di vario genere, grazie a cui proveremo anche ad allestire anche dei laboratori natalizi". Progetto Musical infatti coi propri ragazzi porterà in scena un repertorio di canti natalizi, adatti al tema della giornata. Ci sarà poi la Ludoteca Staff del Divertimento, che darà la possibilità ai bambini di diventare 'Madonnari' disegnando con i gessetti sull’asfalto, oltre che predisporre laboratori di truccabimbo e baby dance. Altri laboratori natalizi si svolgeranno a cura di Emozionalmente e Pole Dance Valdera. Quest’ultima proporrà anche un’esibizione di nastro aereo.

"Il presupposto di questi eventi è quello di far vivere i piccoli centri e credo proprio che questo obiettivo sia davvero ben raggiunto dal CCN di Fornacette, soprattutto negli ultimi anni. Nella giornata dell’8 dicembre non mancheranno le attività, dimostrazione evidente di quanto questo Centro Commerciale Naturale sia attivo e offra una bella possibilità a Fornacette, ai suoi cittadini e ai commercianti, in particolare dopo il difficile momento della pandemia, con le restrizioni e le relative conseguenze" ha dichiarato Claudio del Sarto, responsabile della Confesercenti Area Valdera, invitando anche le persone ad acquistare i regali di Natale presso le attività commerciali del paese, preferendo i negozi di vicinato alla grande distribuzione. L’invito quindi è per giovedì 8 dicembre, tutti insieme a 'Fornacette Sotto l’Albero'.