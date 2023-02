Le storie di Maicol e Mirco tradotte con i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa

Sabato 25 febbraio, alle 10.30 nell'auditorium della Biblioteca Gronchi di Pontedera sarà presentato il libro in simboli 'Palla Rossa e Palla Blu', un inbook nato in Bibliolandia che ha tradotto in linguaggio CAA alcune storie del libro originale scritto da Maicol e Mirco e pubblicato da BaoPublishing. "Da tempo lavoriamo con gli inbook, libri in simboli che rendono accessibile la lettura anche a chi ha difficoltà con la scrittura e i caratteri, ma questo è il primo libro che traduciamo all'interno di Bibliolandia, dove da anni c'è un progetto dedicato a questo tipo di pubblicazioni - spiegano Laura Martini e Patrizia Sopranzi, bibliotecarie di Itinera e CoopCulture che ne hanno curato la traduzione per Bibliolandia - vorremmo che questo sistema si diffondesse e fosse conosciuto soprattutto a scuola e nei luoghi dove ci si occupa di educazione, perché è un valido strumento di apprendimento che può essere utilizzato in tanti modi diversi".

All'incontro parteciperà anche Laura Congiu, psicologa dello sviluppo e dell'educazione e psicoterapeuta, che oltre a collaborare alla traduzione utilizza la lettura di inbook come metodo di comunicazione e apprendimento. "Racconteremo le esperienze dirette di chi trae beneficio dai libri in simboli e alla fine dell'incontro faremo una lettura collettiva di alcune storie, così da mostrare come si utilizza un inbook e come può essere un mezzo di comunicazione davvero universale - concludono le bibliotecarie - Oltre ai saluti istituzionali di Francesco Mori, assessore del comune di Pontedera, e di Francesca Pepi, responsabile della Biblioteca Gronchi, sarà con noi, in collegamento on line, anche Maicol e Mirco, autore delle storie originali pubblicate da Bao Publishing, che fin da subito ha appoggiato con la casa editrice questo progetto". La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, consigliata a genitori, insegnanti ed educatori. Per maggiori informazioni è possibile scrivere e telefonare a questi contatti: promozionelettura@unione.valdera.pi.it - 0587 299527