"Non sono d'accordo. Due anni dopo": il manuale per gli adolescenti in terapia oncologica

"Questo libro l’ho suggerito ai miei amici, magari capiscono come mi sento", chi parla è uno dei protagonisti di "Non sono d’accordo. Due anni dopo", il secondo libro scritto dalla psicoterapeuta Valentina Corsini con le storie dei bambini e degli adolescenti in cura nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Pisa. Pubblicato da Pacini Editore, in collaborazione con A.G.B.A.L.T. Onlus (Associazione Genitori per la cura e l'assistenza ai Bambini affetti da Leucemia o Tumore), il libro non contiene solo testimonianze ed esperienze, ma è piuttosto uno strumento per ragazzi e genitori nella gestione del percorso della malattia.

Dopo l’esperienza di "Non sono d’accordo", nata per fornire ai ragazzi in cura contro i tumori un manuale per supportarli dal punto di vista emotivo nelle varie fasi del percorso terapeutico, questo secondo libro prosegue la missione iniziata due anni fa ed è impreziosito dalle testimonianze dei ragazzi e di due operatori dello staff, il dottor Luca Coccoli, pediatra, oncologo e referente Medico del 'Gruppo Giovani Teen Freedom', e la professoressa Maria Tortora, referente delle Scuole Superiori della Sezione Ospedaliera.

"'Non sono d’accordo' - spiega Valentina Corsini - è un'esclamazione che presenta un dissenso, una opposizione, sintetizza la peculiarità dell’età dei ragazzi a cui si rivolge questo libro, l’adolescenza. Nessuno come un adolescente sa opporsi: prima di tutto è no, poi se ne può ragionare". "I genitori - prosegue la psicoterapeuta - hanno compreso cosa ci stesse sotto ai bronci, alle rispostacce o alle reazioni da super-eroi. Le infermiere e i medici hanno iniziato a proporlo ai ragazzi che entravano in terapia per la prima volta". Un libro capace di diventare in pratica un ponte, "un messaggio per farvi sapere - scrive l’autrice ai lettori - che, anche se non siamo voi, ci sforziamo di comprendervi, e anche se potrà non riuscirci sempre, insisteremo per far sì che vi sentiate visti, ascoltati e capiti".

Per questo, negli ultimi due anni nel reparto di Oncoematolgia Pediatrica dell’Ospedale di Pisa è nato il gruppo adolescenti Teen Freedom: "Ci siamo allineati - racconta la psicoterapeuta - agli stimoli del Centro Tumori di Milano, sposando l’idea di costruire uno spazio fisico oltre che simbolico, per gli adolescenti e i giovani adulti in cura. Il gruppo si autogestisce e può usufruire del sostegno pratico per le attività da parte degli operatori e dei volontari".

"Come editori - spiega Patrizia Alma Pacini, amministratore delegato di Pacini Editore - ci poniamo sempre il problema di come impostare i nostri testi e di far sì che il lettore legga in modo adeguato ciò che noi e l’autore vogliamo comunicare. Nel caso degli adolescenti è già difficile in generale e ancor di più quando si trovano ad affrontare una sfida assolutamente difficile come è la malattia oncologica".

"Questo libro, come il precedente - prosegue Pacini - rappresenta davvero una sfida della comunicazione in un momento in cui le nuove generazioni sono oltremodo soggette a facili sbandamenti. Credo quindi che, anche "Non sono d’accordo. Due anni dopo" potrà aiutare tutti ad affrontare la vita e le difficoltà quotidiane con uno sguardo diverso ma decisamente importante. Per la nostra casa editrice - conclude - è un onore poter collaborare con Agbalt, con la dottoressa Corsini e con questi magnifici ragazzi".