Calci, il sindaco Ghimenti presenta la sua 'squadra': i nomi della nuova giunta

Il sindaco Massimiliano Ghimenti, eletto per il terzo mandato primo cittadino di Calci con quasi il 70% dei voti, ha formalizzato gli incarichi della giunta che lo affiancherà nella guida del Comune per i prossimi cinque anni. Vicesindaca sarà ancora Valentina Ricotta, che è stata premiata dai calcesani con oltre 400 preferenze e riceve anche numerose deleghe di rilievo. Gli altri assessori sono Valentina Marras, già consigliera comunale nella passata legislatura, e i neo eletti Fabio Mencarelli e Luca Fanucci.

"Nel presentare la nuova 'squadra', voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con me in Giunta in questi anni. I risultati raggiunti sono merito di tutti. La nuova giunta sa che ha un bello standard da raggiungere per ripagare la fiducia dei cittadini. Per comporre la squadra - ha spiegato Ghimenti - le scelte sono state guidate in primo luogo da competenze, professionalità e attitudini dei singoli, perché in Giunta sono caratteristiche essenziali. Inoltre, come avevo promesso in campagna elettorale, ho tenuto un considerazione anche la fiducia espressa dai cittadini con il voto e le preferenze".

Massimiliamo Ghimenti, 42 anni, mantiene le deleghe a bilancio, comunicazione istituzionale, partecipazione, protezione civile, progetti, piani e programmi di sviluppo del territorio, e collaborazioni e relazioni intercomunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.

Valentina Ricotta, 48 anni, con alle spalle una lunga esperienza amministrativa e attuale vicepresidente della Società della Salute Zona Pisana, come detto sarà ancora vicesindaca. Si occuperà di sociale, politiche sociosanitarie ed abitative, pubblica istruzione, politiche per la terza età e per la diversa abilità, associazionismo, cultura e beni culturali, eventi, politiche giovanili, benessere degli animali, manifestazioni storiche, legalità e cerimoniale.

A Valentina Marras, architetta di 38 anni impegnata anche nell'associazionismo locale, vanno le deleghe a lavori pubblici, manutenzioni e opere pubbliche in concessione, ambiente, patrimonio, impiantistica sportiva comunale, attività e manifestazioni sportive, urbanistica ed edilizia privata, pari opportunità.

Fabio Mencarelli, 69 anni, è professore universitario di Scienze Agrarie, con alle spalle docenze alle Università di Pisa e della Tuscia, collaborazioni internazionali, ricerche, pubblicazioni e brevetti su temi legati al settore alimentare. Ora in pensione, si occuperà del Monte Pisano, di turismo e sviluppo economico, attività produttive e commercio, agricoltura, sostenibilità, lavoro, memoria e forestazione.

Completa la giunta Luca Fanucci, consulente finanziario di 63 anni, da tempo impegnato per la comunità della Valgraziosa, soprattutto come primo presidente del Consorzio dell'acquedotto 'Consorzio Acqua Valgraziosa - ex Mino Cei'. A lui le deleghe per innovazione tecnologia, transizione ecologica e comunità energetiche rinnovabili, mobilità e trasporti, gestione risorse e pianificazione del servizio comunale ed intercomunale di protezione civile ed antincendio boschivo, sistema delle Acque e dei canali artificiali, personale e politiche di razionalizzazione e gestione associata di uffici e servizi, trasparenza, politiche ittico-venatorie.

Contestualmente a queste nomine, la vicesindaca Ricotta, l'assessora Marras e l'assessore Mencarelli hanno rinunciato alla carica di consigliere comunale. Entrano così in consiglio per la lista di maggioranza 'Progetto Calci 2024-2029, Centrosinistra', Angelo Mignosa, Maria Chiara Lazzerini, Barbara Bianchini, insieme ai consiglieri eletti Andrea Gambini, Antonella Labruzzo, Diego Forconi e Sandro Bernardini.

Ed in vista dell'insediamento del Consiglio il sindaco, a nome della giunta, ha voluto mandare un 'messaggio' all'assemblea che rappresenterà la comunità: "Abbiamo avuto un risultato elettorale molto largo per questo abbiamo il dovere di realizzare il nostro programma, sul quale i cittadini ci hanno dato fiducia. Questo però non significa che saremo arroccati, anzi, le porte saranno aperte alle idee di tutti i cittadini e di tutto il Consiglio comunale, auspicando che ci siano proposte costruttive e realizzabili, nel qual caso, ci sarà la nostra disponibilità a lavorarci".