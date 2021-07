Ecco le nuove vetture E-team, la Squadra corse dell'Università di Pisa

Battesimo in Piazza dei Miracoli, sabato 10 luglio, per le due nuove vetture 'Galileo' e 'KerubLess' interamente progettate e costruite dall'E-team, la Squadra corse dell’Università di Pisa. Gli studenti della scuderia dell'Ateneo hanno presentato a tutta la cittadinanza i prototipi che gareggeranno nelle gare di Formula SAE 2021.

"Siamo molto fieri delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi: a loro va il nostro più grande in bocca al lupo per le prossime gare - ha commentato il Rettore, Paolo Mancarella - le due vetture presentate oggi dal nostro E-Team nascono dal lavoro di una squadra che, con i suoi 80 membri provenienti da 15 dipartimenti diversi, non solo travalica i confini disciplinari, ma abbraccia tutta la città di Pisa e il suo territorio per allargarsi, con i suoi sponsor, ben oltre i confini italiani, facendo di questo team il simbolo di un’Università che ha fatto dell'interdisciplinarietà un suo tratto distintivo e che apre a studenti e ricercatori le porte del mondo".

Nell’occasione, insieme ai ragazzi e alle ragazze dell’E-team e alcuni rappresentanti degli sponsor, erano presenti: Paolo Pesciatini, assessore alle attività produttive del Comune di Pisa; Rosario Di Bartolo, direttore generale dell’Università di Pisa; il professor Rossano Massai, prorettore agli studenti; il professor Alberto Landi, presidente della Scuola di Ingegneria; il professor Rocco Rizzo, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni; il professor Francesco Frendo, Faculty Advisor della squadra; i professori Gino Dini, Marco Gabiccini, Giovanni Lombardi, e Giovanni Pasqualino, consigliere comunale.

"Ringrazio tutti i colleghi della squadra, l’Università, gli sponsor e le figure istituzionali del territorio per aver creduto nei progetti dell’E-team e aver contribuito al raggiungimento dei nuovi obiettivi - ha detto la team leader Alessia Castiglia - la pandemia dello scorso anno aveva interrotto la successione dei membri della squadra, che ora si ritrova ad essere una delle più 'giovani' della storia del Team. Nonostante le difficoltà, nessuno si è dato per vinto ed è iniziata così la nostra piccola rinascita. Abbiamo rivoluzionato l’immagine e il branding della squadra attraverso il nuovo logo. Inoltre siamo riusciti a realizzare i progetti a cui la Squadra lavorava già da qualche anno: l’introduzione di una vettura senza pilota e l’abbandono del telaio a traliccio a favore di un telaio ibrido".

Nell'occasione i ragazzi hanno ricordato anche la figura del professor Emilio Vitale, fondatore del Team, scomparso alcuni mesi fa dopo una lunga malattia. A questo proposito, il rettore ha annunciato che il Senato accademico ha recentemente deliberato l’intitolazione del Polo Etruria - il Polo di Ingegneria - proprio alla memoria del professore.

Questo è il primo anno che la Squadra corse dell’Università di Pisa ha realizzato due vetture per gareggiare in categorie diverse. Quest’anno sono state create 'KerubLess', la vettura driverless, in grado di gareggiare senza pilota, realizzata riadattando la vettura Kerublast delle scorse stagioni, con attuatori e sensori in grado di renderla un veicolo a guida autonoma, e 'Galileo', una vettura Combustion, realizzata da zero, con telaio monoscocca in fibra di carbonio, per essere più leggera e veloce possibile. Con le nuove vetture l’E-team parteciperà alle gare di Formula SAE in Italia e Germania, nelle categorie Combustion e Driverless, e in Austria nella categoria Combustion.

"Non è stato facile raggiungere tutto questo - ha concluso Alessia Castiglia ringraziando i ragazzi e le ragazze della squadra - vorrei solo farvi notare come tutto quello che avete fatto, tutte le rinunce, tutto il tempo che avete impiegato rappresentino un investimento per il vostro futuro come persone e professionisti. Spero siate orgogliosi di quanto siamo riusciti a realizzare, perché io lo sono".