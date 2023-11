Innovazione, sicurezza e qualità del servizio sono stati i temi trattati da Geofor a Ecomondo, il 'salone' dell’ambiente di Rimini che ha visto protagonista anche il ministro dell’Ambiente e le più alte personalità legate al mondo dell’ecologia. Una manifestazione che ha potuto contare anche sulla presenza costante della Rai, con decine di migliaia di presenze registrate nei suoi quattro giorni di eventi, dibattiti e convegni sui temi green, sull’economia circolare e sulle direttive europee in ambito ecologico.

A rappresentare Pisa e la Toscana, attraverso un intervento legato ai servizi di raccolta rifiuti, sono stati invitati anche l’amministratore delegato di Geofor Paolo Vannozzi e il presidente di Retiambiente (di cui Geofor fa parte) Daniele Fortini. Un intervento molto partecipato e apprezzato, nel quale Vannozzi ha spiegato l’importanza del coinvolgimento dei lavoratori per migliorare la qualità dei servizi offerti. Coinvolgimento che li ha visti partecipare anche nella personalizzazione di alcuni mezzi di raccolta prodotti dall’azienda VRent con la collaborazione di Farid, che vedremo presto in giro nelle strade pisane.

"A Rimini c’è stata la simbolica consegna della prima chiave di uno dei nuovi mezzi - ha raccontato Paolo Vannozzi - Parliamo di un camion che coniuga l’efficienza con la sicurezza, garantendo agli operatori anche comfort e ottimizzazione dell’ergonomia del lavoro". Particolari che hanno determinato un riscontro positivo nei servizi, come evidenziato anche dalla recente Customer Satisfaction realizzata dall’Autorità d’ambito.

"Il successo o l’insuccesso di una società come la nostra - ha aggiunto l’amministratore delegato - passa anche dal coinvolgimento dei lavoratori. Con i loro contributi e suggerimenti, abbiamo fatto personalizzare i mezzi in modo innovativo, finora non presente sul mercato, in modo tale da consentire un più agevole svolgimento del proprio lavoro".

Anche il presidente Daniele Fortini ha sottolineato l’importanza di questo passaggio, che coniuga la standardizzazione, l’efficienza, il coinvolgimento dei dipendenti per concepire il mezzo e 'customizzarlo', mantenendo come punto centrale la sicurezza del lavoratore. Grazie al Project Financing esposto assieme all’azienda VRent, Geofor avrà sempre a disposizione i mezzi più efficienti e rinnovati periodicamente, con cui svolgere il proprio lavoro di raccolta su Pisa.