Porte aperte alla Bibliocoop di Pontedera: appuntamento per lettori di tutte le età

Uno spazio dedicato ai libri e ai lettori, un punto d’incontro per chi ama leggere e condividere la passione per la lettura: venerdì 24 febbraio, a partire dalle 16.30, la Bibliocoop nello spazio soci del Coop.fi di Pontedera apre le porte a tutti per un pomeriggio alla scoperta dei tanti nuovi titoli che arricchiscono il catalogo dei libri della biblioteca; per bambini (età 6-10 anni) sarà possibile partecipare ad un laboratorio a tema dal titolo 'Gnam letture da mangiare', a cura della bibliotecaria Francesca. A seguire un laboratorio sulla piramide alimentare, che inaugura il ciclo delle attività dedicate a bambini e ragazzi in calendario da qui ai prossimi mesi.

La Bibliocoop, gestita dai volontari e con la collaborazione della Biblioteca comunale Giovanni Gronchi di Pontedera, è un vero e proprio punto di prestito decentrato promosso dalla sezione soci Coop Valdera con l’obiettivo rafforzare e distribuire sempre di più i servizi bibliotecari in città; un impegno, quello per la cultura e la diffusione della lettura, che la sezione soci ha rinnovato con un acquisto straordinario di libri donati alla Biblioteca Comunale Gronchi: circa 300 libri che integrano il patrimonio librario della Biblioteca Gronchi e che si possono prendere in prestito anche attraverso il servizio fornito dalla Bibliocoop.

L’appuntamento di venerdì pomeriggio sarà l’occasione per presentare le novità editoriali sugli scaffali della Bibliocoop: dalla narrativa, alla saggistica, dalla letteratura rosa ai gialli e ai romanzi storici, biografie, ricette e viaggi e libri per bambini. Un catalogo ricco e vario che via via potrà ampliarsi, con le novità editoriali del momento e i suggerimenti proposti da lettori e frequentatori della Bibliocoop. Uno luogo aperto a tutti dove si potrà, non solo prendere i libri in prestito, ma anche partecipare alle tante attività in programma, dalla presentazione di libri, agli incontri di lettura ad alta voce, a laboratori e letture animate per bambini organizzate dalla sezione soci Valdera.

Liviana Canovai, presidente sezione soci Coop Valdera, commenta: "E' bello far parte di una comunità di lettori e volontari così ricca, attratta dall’interesse di coltivare passioni comuni che oggi si rinnova, rilanciando l’invito a vecchi e nuovi lettori che potranno scoprire una Bibliocoop completamente rinnovata con tante proposte editoriali interessati e nuove attività per i più giovani. Con il prezioso supporto della Biblioteca Gronchi e il contributo dei nostri 20 volontari, la Bibliocoop negli anni si è consolidata come luogo di riferimento per la lettura e il prestito libri, arrivando a contare anche 1500-2000 prestiti l’anno: proprio per mantenere attiva questa comunità di lettori, la nostra sezione soci ha deciso di acquistare nuovi libri donati alla Biblioteca Comunale e di rinnovare la Bibliocoop con nuove proposte editoriali e nuove attività dedicate a bambini e ragazzi, perché i piccoli lettori di oggi saranno i grandi lettori di domani".

Francesca Pepi, responsabile della Biblioteca Comunale G. Gronchi di Pontedera e della Rete Bibliolandia, aggiunge: "Per la nostra biblioteca e per la rete Bibliolandia cooperare è un'esperienza che viviamo quotidianamente e che ci permette di unire le forze, avvalerci di una pluralità di competenze e sensibilità, in modo da raggiungere con i nostri servizi, e grazie anche ad una ricca rete di volontariato, molte persone di tutte le età, con un particolare riguardo per chi si trova in condizioni più svantaggiate. Amiamo dire che Bibliolandia è un'unica grande biblioteca e per questo, quando siamo stati invitati, come biblioteca Gronchi e come rete, a partecipare alla realizzazione di questo progetto contribuendo nella selezione dei titoli e nella catalogazione, con entusiasmo ci siamo subito resi disponibili, anche in vista di ulteriori sinergie, proprio perché siamo tutti convinti dell'importanza di condividere impegni e opportunità a vantaggio di tutti i cittadini e per far crescere il desiderio di leggere, ma anche ritrovarsi a parlare intorno a un libro e socializzare".