Tutto pronto per il Palio del Cuoio a Ponte a Egola

Sta per tornare l’appuntamento più atteso a Ponte a Egola, quello col Palio del Cuoio dei cinque rioni: Giuncheto, Leporaia, Tognarino, Il Ponte, Le Fornaci. Il Palio del Cuoio, nato nel 1988 dall’idea dal parroco Don Gino Frediani, è la principale manifestazione di Ponte a Egola. La più grande frazione del Comune di San Miniato è famosa per la concia della pelle, anticamente lavorata con il tannino all’interno di botti di legno le quali venivano spostate sui piazzali delle concerie facendole rotolare su se stesse.

Da qui ha avuto spunto ed origine il Palio del Cuoio, che quest’anno sarà così strutturato: si parte domenica 25 giugno con la Sfilata dei Rioni alle 21 (a presentare sarà Paolo Picchi); lunedì 26 giugno, invece, toccherà alle Miniolimpiadi, giochi e divertimento per i più piccoli (sempre alle 21.30); martedì 27 replay con le Miniolimpiadi, con lo stesso orario. Il giorno successivo, mercoledì 28, sarà il turno dei più grandi: alle 21.30 andranno in scena le Senior-Olimpiadi, giochi e divertimento per adulti. La settimana di avvicinamento prosegue giovedì 29 giugno: alle 21.30 spettacolo musicale 'Rockbox', con raduno di auto e moto (sponsorizzato dalla conceria La Patrie).

Secondo spettacolo venerdì 30 giugno, quando sarà il turno del 'Resto della ciurma', cover band di Vasco Rossi (anche qui col contributo di La Patrie). Sabato 1 luglio si entrerà nel vivo: alle 21.30 con l’estrazione delle corsie per le gare dei caratelli, mentre a seguire ecco le competizioni per le categorie Over 40 e Caratello Rosa (presenta Paolo Picchi, con l’animazione musicale del dj Emiliano Geri). Infine il giorno più atteso: alle 21.30 di domenica 2 luglio corsa dai caratelli (piccolo, medio e grande).

Il punto nodale di tutte le iniziative di questa 34° edizione sarà piazza Guido Rossa. Da lunedì 26 a mercoledì 28 è previsto anche il torneo di briscola: dalle 21.30 al bar del Palio, con premiazione delle prime tre coppie classificate (mercoledì 28). Ci si può prenotare al bar oppure chiamando il numero 3281469235. Durante la settimana sarà attivo lo street food con specialità messicane, arabe, spagnole e romagnole. Il Palio del Cuoio è patrocinato dell’amministrazione comunale, da Fondazione San Miniato Promozione (che ne ha curato anche la diffusione mediatica) e si avvale inoltre della collaborazione della locale parrocchia e del contributo di concerie (in particolare lo sponsor La Patrie), attività commerciali e di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

"Abbiamo deciso - ha spiegato il presidente del comitato Massimo Ciardelli - di dedicare un ampio spazio in quest’edizione ai bambini, oltre ad aver in parte rinnovato il nostro consiglio con nuovi apporti di persone giovani e dinamiche per dare nuova vitalità a tutte le attività. Interessare le famiglie con i bambini crea il presupposto per la continuità di questa tradizione paesana. Proprio in questo senso vanno le mini-olimpiadi che abbiamo organizzato". I gropponi sono stati dipinti dal maestro ceramista di Montelupo Fiorentino (e cavaliere del lavoro), l’ultranovantenne Lelio Rossi. Mentre i trofei che andranno in dono ai rioni vincitori del caratello rosa e di quello over 40 sono opera della giovane studentessa Alice La Bruzzo.

"Il Palio del Cuoio - ha aggiunto il sindaco Simone Giglioli - si conferma una delle tradizioni più longeve e radicate del nostro territorio, con ben 34 edizioni all'attivo. L'aggregazione che permette simili manifestazioni è il motore che le muove, con un grande lavoro di programmazione da parte di tutta la cittadinanza, che rende possibile la realizzazione della settimana del Palio e di tutto quello che ci gira intorno. Grazie ai rioni e a tutti coloro che ogni anno lavoro a questo straordinario evento".

Soddisfazione anche da parte del presidente di Fondazione SMP Marzio Gabbanini: "Al comitato e ai rioni va fatto un plauso, sono 34 anni che grazie al Palio viene incentivata l’aggregazione e promosso un distretto industriale con le sue tradizioni. Ringrazio il comitato per averci coinvolto perché ha capito il nostro ruolo, che è quello di dare una mano nella promozione di iniziative che valorizzano il centro e le frazioni".