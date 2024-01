Da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti non pericolosi, all'Università del Tempo libero e la Fondazione 'Idana Pescioli', passando anche dagli istituti scolastici di Pontedera, Legambiente, l'associazione Laudato Si', le librerie Equilibri, Carrara e Ubik, la Biblioteca Giovanni Gronchi e la Rete Bibliolandia. Un gruppo eterogeneo di realtà accomunate dal primo concorso Ecofor Libri, il premio letterario che unisce scrittura ed ecologia patrocinato dal Comune di Pontedera.

"La nostra azienda, negli anni, è cambiata, ma tiene fermo il legame stretto col territorio che la ospita - ha detto il presidente Antonio Pasquinucci - di recente, abbiamo approntato un programma denso come quello di EcoZoomer, che coinvolge scuole di tutta la Valdera, e degli EcoIncontri, fino agli EcoDays, che, come ogni anno, si terranno nel mese di Maggio per aprire il nostro impianto alla comunità. Ecofor Libri si inserisce perfettamente in questo percorso". Nello specifico, il premio intende contribuire allo sviluppo di una più intensa cultura ecologista, attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di una letteratura che sia tanto di carattere narrativo, quanto saggistico e divulgativo.

"Queste sono occasioni, proprio come gli Ecoincontri, di approfondimento e consapevolezza - ha commentato l'assessore di Pontedera Sonia Luca - l'ecologia è una tematica trasversale e quando parliamo di sostenibilità non intendiamo soltanto quella ambientale, ma un vero e proprio stile di vita. Perciò, informarsi in questo contesto è un valore aggiunto ed Ecofor ci aiuta a farlo".

"Questa iniziativa rafforza le interconnessioni degli ecosistemi culturali della città - ha aggiunto l'assessore Francesco Mori - questo premio è un ulteriore passo nella costruzione del progetto di 'Pontedera città che legge', un impegno che abbiamo raccolto dal passato e che vogliamo portare avanti. In questo caso, la proposta di Ecofor Libri è nata grazie a un confronto faccia a faccia con Roberto Cerri presidente dell’Utel, con l'idea di valorizzare autori fuori dai grandi canali, consapevoli che anche con le piccole pratiche quotidiane si può fare ecologia".

Il premio, infatti, suddiviso in 4 sezioni, prende in considerazione le pubblicazioni a tema ambientale di autori italiani dal 2018 al 2023. Per ciascuna, quindi, i gruppi di lavoro hanno selezionato una terna: per la narrativa adulti, 'Racconti del pianeta terra' a cura di Niccolò Scaffai; 'Alzarsi presto. Il libro dei funghi (e di mio fratello)' di Sandro Campani; e 'Dopo la pioggia' di Chiara Mezzalama. Quindi, per la saggistica con il tema dell'acqua, 'In alto mare. Paperelle, ecologia, Antropocene' di Danilo Zagaria; 'Riemersi. Romagna 2023, storie di un'alluvione' a cura di Matteo Cavezzali; e 'Sos Acqua' di Sergio Rossi.

Per la narrativa ragazzi, invece, 'La storia del Vajont' di Marco Paolini e Francesco Niccolini; 'Le mucche di Chernobyl' di Fulvio Ervas; e 'La notte dei cervi volanti' di Giuseppe Festa. Infine, per temi ambientali e autori locali, 'La Toscana in Renault 4' di Francesca Volpe; 'Appennino atto d'amore' di Paolo Piacentini; e 'Il futuro raccontato dalle piante' di Barbara Mazzolai.

"E' importante piantare semi nei giovani che possano tradursi in azioni consapevoli e mature - ha detto la coordinatrice della biblioteca comunale Gronchi e della rete Bibliolandia, Francesca Pepi - in questa direzione va l'impegno della Biblioteca dei ragazzi con diversi progetti e iniziative anche con le scuole del territorio. L'idea di questo premio, per ragazzi e adulti, è bellissima, ma dobbiamo far sì che non sia una lettura passiva: traduciamola in un coinvolgimento effettivo".

"Lettura e ambiente sono due stimoli di qualità - ha commentato Sonia Forsi della Fondazione Idana Pescioli - a partire dagli anni settanta, il nostro gruppo è convinto del fatto che, sin dalla scuola dell'infanzia, i bambini sono produttori di cultura: per questo, sostenere questo progetto è fondamentale".

A decidere i vincitori del premio Ecofor Libri non saranno soltanto le commissioni di lettura di ciascuna sezione, ma anche i singoli lettori. "I volumi sono stati acquistati da Ecofor affinché possano essere valutati e messi anche in circolo grazie alla Rete Bibliolandia - ha concluso Roberto Cerri, presidente dell'Utel - nella valutazione sono coinvolte anche le librerie di Pontedera, ma anche gli utenti che prenderanno in prestito i volumi o che li acquisteranno. Il premio Ecofor Libri intende favorire la diffusione della cultura ambientale, incentivare gli autori a scrivere su argomenti che abbiano l’ecologia al centro e sostenere la diffusione di EcoLibri presso il pubblico più vasto".

Entro aprile, saranno decisi i vincitori delle quattro sezioni, ai quali andrà un contributo di 500 euro. La premiazione avverrà in quattro serate durante gli EcoDays, che quest'anno si svolgeranno per più di una settimana, dal 3 al 12 maggio.