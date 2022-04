Debuttano i prodotti di 'Pisa Is': il nuovo brand per lanciare Pisa nel mondo

Pisa nel mondo è idealizzata con la sua Torre. Una meraviglia unica, eccezionale, talmente affascinante da essere entrata, assieme a tutto il complesso architettonico di piazza dei Miracoli, tra i patrimoni dell'umanità dell'Unesco. Ma Pisa è anche i suoi lungarni. Pisa è storia, millenaria e densa di ramificazioni che la collegano ai trascorsi del paese, dell'Europa e del medio Oriente. Pisa è anche cultura, con le sue università conosciute e rinomate in tutto il mondo. Ma Pisa è anche scienza, grazie a molti suoi 'figli' che l'hanno resa famosa con scoperte, studi e ricerche. Pisa, infine, è tradizione da riscoprire ogni 25 marzo e nel mese di giugno, con le sue manifestazioni così peculiari e ricche di dettagli e aneddoti.

Questo bagaglio di ricchezze e tesori è racchiuso nel brand 'Pisa Is', che il Comune propone come vettore con il quale diffondere e promuovere in Italia e in tutto il mondo la città e il suo territorio: "Desideriamo superare il concetto che Pisa sia adatta esclusivamente a un turismo di tipo 'mordi e fuggi'. Partendo proprio dal brand 'Pisa Is': Pisa è molto di più della Torre, che resta il momumento italiano più conosciuto da tutto il mondo - commenta l'assessore Paolo Pesciatini mentre osserva e tocca con mano i primi prodotti sfornati dalle idee di Rainbow Spa e Igix - il turismo è la linfa vitale del nostro territorio ed è necessario svilupparlo e consolidarlo su basi più diffuse, forti, diversificate. Dalle colline al mare, il territorio pisano offre una gamma inesauribile di attrazioni e attività per ogni tipo di viaggiatore e curioso".

Da questo programma è nato il progetto del city branding 'Pisa Is', che si è aggiudicato la Rainbow Spa, un'azienda attiva in oltre 150 paesi e che opera su molteplici piani: dalla promozione dei prodotti alla produzione di film, cartoni animati, giocattoli e molto altro. Roberto Grassi, responsabile dei brand istituzionali di Rainbow Spa, commenta: "Il programma di sviluppo del marchio 'Pisa Is' è molto ambizioso. E come tutti i grandi progetti, ha bisogno prima di tutto di fondamenta solide: ecco perché la prima fase si svilupperà sul territorio italiano per poi allargarsi all'estero, proponendo e promuovendo prodotti marchiati Pisa di molteplice natura: abbigliamento, gadget, oggettistica". Un primo assaggio lo si può trovare nell'Infopoint situato in piazza dei Miracoli, dove presto arriveranno anche altri prodotti disegnati e realizzati da Igix, una ditta specializzata proprio nel design di oggetti dalla vocazione promozionale: "Per il momento sfruttiamo tre grafiche - specifica Roberto Romano, dirigente di Igix - l'inconfondibile Torre, lo skyline della piazza più bella al mondo e il marchio 'Pisa Is'. I prodotti si prestano alla diffusione tra i turisti ovviamente, ma anche tra i cittadini pisani e nella popolazione universitaria. Una particolarità molto importante è il rispetto dell'ambiente: tutti i gadget saranno prodotti con un occhio molto attento al tema della sostenibilità".

Nei piani di Rainbow Spa e del Comune c'è anche l'approdo alle eccellenze enogastronomiche del territorio pisano, "che rappresentano una vera e propria fucina di opportunità per il marchio - concludono Grassi e Pesciatini - svilupperemo anche un piano di co-branding con le associazioni di categoria, con gli operatori del settore turistico attivi in centro, sul litorale e nell'entroterra, ma anche con altri enti istituzionali. Ad esempio il Parco di San Rossore è un interlocutore molto importante, perché anch'esso è conosciuto in tutta Italia". I prodotti per il momento si trovano presso l'Infopoint di piazza dei Miracoli, ma a breve 'Pisa Is' sbarcherà anche nelle principali cartolerie e librerie della città e in tutti quei negozi che manifesteranno l'interesse a proporre queste novità.