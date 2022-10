La città si prepara alla Pisa Half Marathon: edizione da record per celebrare il titolo italiano

E' tutto pronto: Pisa si prepara a indossare l'abito delle occasioni di gala per un'occasione veramente storica. Domenica 9 ottobre, sulle strade del centro, tra i sentieri del Parco di San Rossore e nella straordinaria cornice di piazza dei Miracoli, si correrà la sedicesima edizione della Pisa Half Marathon: per la prima volta la corsa organizzata dall’associazione Per Donare la Vita Onlus (www.perdonarelavitaonlus.it), in collaborazione con l’A.S.D. Leaning Tower Runners e col patrocinio del Comune di Pisa assegnerà il titolo italiano della disciplina. Un traguardo ottenuto con impegno, passione, dedizione e grande coesione da parte di tutti gli attori protagonisti, concesso dalla Fidal con grande entusiasmo.

Nello specifico saranno sei le maglie tricolori in palio: due a livello assoluto (maschile e femminile), due fra le promesse e due nella categoria juniores. "Si rinnova così un appuntamento ormai tradizionale per la città - commenta il rettore dell'Università Paolo Mancarella - sono molto affezionato a questa manifestazione, che riesce ad abbinare i sani principi dell'agonismo e dello sport ai valori della solidarietà e della cultura del dono. Quest'anno la mezza maratona si ricollega, inoltre, a un anniversario di eccezionale portata per l'Ateneo pisano e per tutto il mondo della ricerca e della medicina italiana: cade il cinquantesimo anniversario del primo trapianto d'organo, che venne portato a termine nella clinica universitaria del Santa Chiara dal professor Mario Selli".

"Le ricchezze che può vantare la nostra città - aggiunge il sindaco Michele Conti - sul piano culturale, delle conoscenze scientifiche, in ambito sportivo, hanno veramente pochi eguali in Italia. Anche quest'anno il Comune ha collaborato con entusiasmo all'organizzazione perché si tratta di una manifestazione dal respiro ormai internazionale. Oltre agli atleti provenienti da ogni parte d'Italia, ci sono tantissimi iscritti che arrivano dall'estero: la mezza maratona funge quindi anche da catalizzatore del turismo e del tessuto ricettivo e commerciale del territorio". Termina il giro di presentazione dell'evento l'ideatore, il professor Ugo Boggi, ordinario di Chirurgia generale all'Università: "Quando iniziammo il percorso sedici anni fa, arrivare dove siamo oggi era soltanto un sogno. Adesso l'evento si fregia con grande orgoglio del titolo di 'Campionato italiano': un riconoscimento all'impegno eccezionale dell'intero movimento volontaristico che lavora dietro le quinte della manifestazione".

Parata di stelle

La Pisa Half Marathon, gara regina della giornata che assegnerà i tricolori sulla distanza certificata di 21,097 km, è una manifestazione internazionale di atletica leggera organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera, inserita nel calendario nazionale col livello di Bronze Label. La partenza dei partecipanti alla Pisa Half Marathon sarà suddivisa in due onde differenziate per accredito cronometrico:

- ore 9 Griglia A - viola: donne partecipanti al Campionato di Società, al Campionato Italiano FIDAL e atleti élite;

- ore 9:15 Griglia B gialla: atleti con accredito sotto 1h06’;

- ore 9:15 Griglia C rossa: atleti con accredito tra 1h06’ e 1h12’;

- ore 9:15 Griglia D blu: atleti con accredito superiore a 1h12’01”.

A impreziosire la sedicesima edizione della Pisa Half Marathon e a darsi battaglia sulle strade di Pisa ci saranno: il padrone di casa Daniele Meucci, campione europeo di maratona a Zurigo 2014; il grossetano Stefano La Rosa, 33° in maratona agli Europei di Monaco 2022; il senese Yohanes Chiappinelli, bronzo nei 3.000 siepi agli Europei di Berlino 2018; Iliass Aouani, campione italiano di cross e miglior debuttante italiano in maratona con 2h08’34”; Daniele D’Onofrio, in azzurro in maratona agli Europei di Monaco 2022.

Fra le donne attesa la partecipazione di Rebecca Lonedo, vicecampionessa italiana di 10.000 su pista e 10 km su strada, allenata dal campione olimpico di maratona Stefano Baldini; Veronica Inglese, argento agli Europei di Amsterdam 2016 sulla mezza maratona, al rientro agonistico dopo un lungo periodo di stop per infortunio; Muli Lucy Mawie; Ivana Iozzia, tre volte campionessa italiana di maratona; Sara Nestola, campionessa italiana di mezza maratona nella categoria Unde23; Francine Nyomukunzi, atleta burundese residente a Siena e aderente al progetto Tuscany Camp; Federica Sugamiele, in azzurro ai Mondiali di mezza maratona di Gdynia 2020.

Pisa Ten

Oltre alla Pisa Half Marathon, la manifestazione comprende anche una corsa stracittadina non competitiva: la Pisa Ten, giunta quest’anno alla quarta edizione. La Pisa Ten è una corsa ludico-motoria articolata sulla distanza di circa 10 chilometri e aperta a tutti senza limiti di età o di livello: amanti della corsa, habitué della camminata, famiglie al completo e chiunque voglia iniziare la giornata all’insegna dell’attività fisica e della scoperta delle bellezze architettoniche della città. Anche per la Pisa Ten, infatti, l’arrivo è previsto in Piazza dei Miracoli. La partenza della Pisa Ten è prevista alle ore 8 da via Contessa Matilde 72, Pisa. Per partecipare non sono necessari tessere di affiliazione sportiva né certificati medici.