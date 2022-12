Il Teatro Verdi presenta la riproduzione del sipario storico

Martedì 6 dicembre alle 18 verrà presentata alla città la riproduzione del sipario storico del Teatro, un progetto frutto della collaborazione fra Liceo Artistico 'Russoli' e Fondazione Teatro di Pisa, realizzato con il contributo di Banco BPM. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali della presidente della Fondazione Teatro di Pisa, Patrizia Paoletti Tangheroni e della presidente del Museo della Grafica, Virginia Mancini.

Intervengono: Silvia Tomasi, docente del Liceo Artistico 'Russoli'; il professor Alessandro Tosi, storico dell’Arte, che insieme a Lorenzo Gremigni e al Crocchio Goliardi Spensierati daranno vita all’azione scenica 'Un sipario, un teatro'. Gli interventi musicali sono a cura del Maestro Ivo Bartoli, che farà risuonare la sala con le intramontabili musiche di Scarlatti, Chopin e Casella. Al termine la cerimonia di premiazione degli allievi del Liceo Artistico 'Russoli' coinvolti nel progetto.

L’unicità del progetto, inteso come Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ha visto gli studenti del Liceo 'Russoli' attori delle varie fasi di ideazione, creazione e produzione di un sipario ad hoc, riproduzione dell’originale, dipinto nel 1867 del pittore Annibale Gatti, raffigurante Goldoni a Pisa che recita un sonetto nel giardino di palazzo Scotto alla presenza degli Arcadi Alfei. Gli allievi sono stati coordinati da Sergio Seghettini, scenografo del teatro Verdi, che li ha seguiti per tutta la durata dell’intervento.

La collaborazione tra il Teatro di Pisa e il Liceo 'Russoli' non vuole esaurirsi con il completamento del sipario, ma anzi mira a mantenere aperte e vive le relazioni instaurate, cercando di integrare gli studenti nelle attività e negli eventi proposti dal Teatro. Il Teatro di Pisa è il primo teatro italiano a proporre un’esperienza formativa di questo tipo, capace di trasformare necessità sociali, funzionali, organizzative in occasioni di apprendimento, esperienza, conoscenza. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.