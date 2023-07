Sebastiano Salvo è il nuovo questore di Pisa: "Sinergia e collaborazione per la sicurezza e il benessere del territorio"

Genovese, 57 anni, in Polizia dal 25 ottobre 1989. Sebastiano Salvo si è insediato nella giornata di lunedì 24 luglio in via Lalli: il nuovo questore della provincia di Pisa raccoglie l'eredità di Gaetano Bonaccorso, passato a dirigere la Questura di Venezia. Salvo, dopo il Corso di formazione è stato assegnato alla Questura di Genova, dove ha sviluppato tutta la sua carriera sino alla nomina a Dirigente Superiore, intervenuta nell’anno 2019.

Nell’Ufficio del Capoluogo ligure ha svolto all’inizio diversificati incarichi come funzionario addetto presso gli Uffici Sezionali, l’Ufficio di Gabinetto e alla Digos. Dal 2003 ha assunto stabilmente l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura, sino al giugno 2016 quando gli sono state attribuite le funzioni di vicario del questore di Genova. Grazie agli incarichi assegnati Sebastiano Salvo ha maturato esperienza e professionalità nell’ambito gestionale e organizzativo, con specifico riferimento alla pianificazione dei servizi di controllo del territorio e al governo e alla gestione degli eventi critici di ordine e sicurezza pubblica.

In virtù di ciò ha contribuito fattivamente alle esigenze organizzative connesse agli eventi svoltisi in Italia in occasione del Semestre di Presidenza italiana dell’UE, lavorando dall’aprile al settembre del 2003 aggregato alla Questure di Varese, per la Riunione Informale dei Ministri del Lavoro e Welfare; di Pistoia, per la Riunione informale dei Ministri dell’Ambiente e dell’Innovazione Tecnologica e di Trento per la Riunione informale dei Ministri degli Esteri.

In occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino del febbraio del 2006 è stato nominato, con Decreto del Capo della Polizia, componente del Centro Nazionale di Informazione Olimpica (CNIO) ed aggregato a Torino dal gennaio al marzo del 2006. L’esperienza conseguita in questi contesti ha determinato l’affidamento di diversi incarichi di docenza presso la Scuola per l’Ordine Pubblico istituita nel 2008 a Nettuno nonché presso la Scuola Superiore di Polizia in Roma.

Promosso Dirigente Superiore, nel marzo del 2019 ha assunto l’incarico di Direttore della Prima Zona Polizia di Frontiera Aerea, Marittima e terrestre del Nord Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) occupandosi tra l’altro di cooperazione transfrontaliera con la controparte francese e svizzera per la soluzione delle criticità legate al fenomeno dei cosiddetti 'flussi secondari', soprattutto nell’area confinaria di Bardonecchia e Claviere e presso i valichi di Ventimiglia. Dal 1° agosto 2020 ha assunto le funzioni di questore della Provincia di Asti, sede nella quale è rimasto fino allo scorso 23 luglio.

"Arrivo in un territorio bello, ricco di cultura e di storia, denso di tradizione. E molto stimolante sul piano professionale" sono le prime parole del nuovo questore. "L'assegnazione a Pisa mi ha gratificato molto: so che mi attendono numerose sfide, ne ho parlato con il mio predecessore e già a partire da questa settimana approfondirò la conoscenza di tutti i temi, delle peculiarità e delle criticità attraverso gli incontri con i dirigenti".

Indubbiamente sull'agenda di Salvo figurano, tra i primi posti, "la gestione dell'immigrazione e della movida. Sono argomenti all'ordine del giorno delle Questure di tutto il paese - prosegue - ma si declinano in modo differente in base al territorio di competenza. Pisa è una città, da questo punto di vista, molto particolare. Perché a fronte di una provincia molto vasta, il centro urbano conta 90mila residenti e quasi il doppio di pendolari, tra lavoratori e studenti, che la frequentano quotidianamente. Mi metterò immediatamente al lavoro per conoscere meglio tutti i dettagli di questo tema e di altri che stanno a cuore ai cittadini, come la sicurezza in determinati quartieri".

"Ciò che farà la differenza nell'operato della Questura - conclude Sebastiano Salvo - sarà la capacità di fare rete, realizzando una sinergia proficua tra tutte le forze dell'ordine, l'amministrazione e anche l'universo delle associazioni calate sul territorio. Sono il primo critico delle carenze strutturali e a livello di organico della Polizia, ma fino a che non cambierà qualcosa dobbiamo sforzarci di fare il meglio e ottenere il massimo dalle risorse a disposizione".